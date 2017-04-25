16:34
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Экономика

О вхождении Кыргызстана в ЕАЭС принято политическое решение, а действий нет

«В Кыргызстане было принято политическое решение о вхождении в Евразийский экономический союз, а вот реальных действий нет до сих пор», — заявил сегодня во время экономического форума советник председателя Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Амангелди Муралиев.

По его словам, весь цивилизованный мир работает в тесном контакте с общественными объединениями. Этот метод доказал, что реально помогает развивать экономику, культуру и страну. Однако в Кыргызстане некоторые госорганы и правительство не совсем охотно идут на сотрудничество с деловыми кругами. И от этого теряется коэффициент полезного действия от управления государством.

Читайте по теме
Основные риски в странах ЕАЭС — в бюджете и банковском секторе
«То, что сегодня идет реальная работа по объединению усилий ЕАЭС и ЭПВШП, это важно во всех отношениях. Для Кыргызстана это важно, потому что мы маленькая страна, которая является одной их самых бедных в ЕАЭС. Для наших предпринимателей открывается перспектива внедриться в происходящие процессы и проект и получить свой экономический эффект. Это наша главная задача. Сейчас, когда мы вошли в ЕАЭС, у Кыргызстана возникли проблемы. Реальных мер, чтобы подтвердить свое присутствие, экспортировать продукцию, мы не смогли принять вовремя. И до сих пор этого не сделали. Это касается строительства лабораторий, внедрения технических регламентов и многих инфраструктурных дел», — отметил Амангелди Муралиев.

«Кыргызстан должен встраиваться в автомобильный транспортный коридор «Западный Китай — Западная Европа». Это важнейшая транспортная коммуникация для движения наших товаров. По железным дорогам у нас тоже проблематично. Фактически мы не имеем такой активности, чтобы встроиться в этот коридор. Мы должны сотрудничать с Китаем. Благодаря этому мы сможем найти выход к морю», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50462/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан не привезут из Китая допотопное оборудование XIX–XX века
Важно знать место бизнеса в проекте Экономического пояса Шелкового пути
ЕЭК призывает страны ЕАЭС не конкурировать за китайские инвестиции
На экспертизе находится более 100 совместных проектов Китая и ЕАЭС
В отношениях с Китаем нужно уходить не в «железо», а в создание правовой базы
США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Жыргалбек Cагынбаев: Сотрудничество ЕАЭС и Китая расширит возможности бизнеса
Зоны свободной торговли ЕАЭС и Китая не будет
За счет сотрудничества с третьими странами снизится конкуренция на рынке ЕАЭС
Строительство лабораторий не решит проблему экспорта сельхозпродукции
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Оплату за&nbsp;проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют
Кубанычбек Кулматов об&nbsp;ОсОО &laquo;Брид&raquo;: Мошенник должен ответить за&nbsp;свои действия Кубанычбек Кулматов об ОсОО «Брид»: Мошенник должен ответить за свои действия
МВФ похвалил Кыргызстан и&nbsp;предупредил о&nbsp;рисках для экономики МВФ похвалил Кыргызстан и предупредил о рисках для экономики
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт