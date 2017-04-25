О вхождении Кыргызстана в ЕАЭС принято политическое решение, а действий нет

«В Кыргызстане было принято политическое решение о вхождении в Евразийский экономический союз, а вот реальных действий нет до сих пор», — заявил сегодня во время экономического форума советник председателя Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Амангелди Муралиев.

По его словам, весь цивилизованный мир работает в тесном контакте с общественными объединениями. Этот метод доказал, что реально помогает развивать экономику, культуру и страну. Однако в Кыргызстане некоторые госорганы и правительство не совсем охотно идут на сотрудничество с деловыми кругами. И от этого теряется коэффициент полезного действия от управления государством.

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«То, что сегодня идет реальная работа по объединению усилий ЕАЭС и ЭПВШП, это важно во всех отношениях. Для Кыргызстана это важно, потому что мы маленькая страна, которая является одной их самых бедных в ЕАЭС. Для наших предпринимателей открывается перспектива внедриться в происходящие процессы и проект и получить свой экономический эффект. Это наша главная задача. Сейчас, когда мы вошли в ЕАЭС, у Кыргызстана возникли проблемы. Реальных мер, чтобы подтвердить свое присутствие, экспортировать продукцию, мы не смогли принять вовремя. И до сих пор этого не сделали. Это касается строительства лабораторий, внедрения технических регламентов и многих инфраструктурных дел», — отметил Амангелди Муралиев.

«Кыргызстан должен встраиваться в автомобильный транспортный коридор «Западный Китай — Западная Европа». Это важнейшая транспортная коммуникация для движения наших товаров. По железным дорогам у нас тоже проблематично. Фактически мы не имеем такой активности, чтобы встроиться в этот коридор. Мы должны сотрудничать с Китаем. Благодаря этому мы сможем найти выход к морю», — добавил он.