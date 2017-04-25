Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?

То ли по случайному стечению обстоятельств, то ли по глупости чиновников, то ли по заранее продуманной диверсии рядом со стратегическим объектом — подстанцией «Кемин» — начали строить цементный завод. Эксперты встревожены, но чиновники не особо к ним прислушиваются.

Риски ценой $75 миллионов

Осенью 2014 года в Чуйской области возвели подстанцию, ставшую одним из звеньев в масштабном строительстве линии электропередачи Датка — Кемин. Построив две подстанции на севере и юге и протянув ЛЭП, Кыргызстан обрел долгожданную энергетическую независимость.

После открытия подстанции эксперты забили тревогу: возле нее началось строительство цементного завода в нарушение всех действующих норм, несмотря на протесты и запреты ряда ведомств.

Руководство объекта обратилось с письмом к тогдашнему министру энергетики и промышленности Кубанычбеку Турдубаеву. В нем говорится, что если завод производительностью 1,2 миллиона тонн запустят, в атмосферу будет ежегодно выбрасываться 598 тонн вредных веществ.

Предварительное рассмотрение материалов показывает, что строительство цементного завода предполагает выбросы сернистых газов, оксидов серы, азота и пыли. Эксперты

«Эти вещества, соединяясь в атмосфере с водяным паром, могут образовывать серную и азотную кислоты, которые способны повреждать изоляционные конструкции и вызывать коррозию токоведущих частей и металлических конструкций подстанции, что приведет к частым отключениям и выходу из строя дорогостоящего оборудования», — отмечают специалисты.

Проектные решения по строительству подстанции «Кемин» и подводящих линий электропередачи напряжением 500 и 220 кВ принимали с учетом загрязненности окружающей среды плотностью 0,06–0,1 мг/см2, образующейся за счет естественного выветривания почвы и горных пород в пределах трех километров от подстанции и ЛЭП. Возможность расположения вблизи других производств не рассматривали.

К слову, на строительство подстанции потратили более $75 миллионов. Кто возьмет на себя риски, если она выйдет из строя?

Приписки в документах

Интересен и сам факт выделения участка для строительства цементного завода. Изначально удостоверение на право временного пользования землей в Кеминском районе в 2013 году выдали ОсОО «Тол-Жайыт». Позже в акте сделали приписку, что это то же самое юридическое лицо — ОсОО «ЗЭТ «Цемент», которое и развернуло стройку у стратегического объекта.





В марте 2015 года ЗЭТ «Цемент» передал право пользования землей своей же компании «Шанфэн ЗЭТ Цемент». Эта процедура документально подтверждена.

Возникает вопрос: почему отсутствует аналогичный документ с «Тол-Жайыт»? Не является ли такая приписка в госакте подлогом?

Еще нюанс. Право пользования землей «Шанфэн ЗЭТ Цемент» получил только в 2015-м, а стройка началась в 2014-м. Об этом свидетельствуют письма руководителя представительства китайской компании ТВЕА, строящей подстанцию «Кемин», генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть КР», принимавшего объект на баланс.





Уже тогда энергетики забили тревогу: нельзя возводить цементный завод рядом с высоковольтной подстанцией. В письме от 27 августа 2014 года гендиректор НЭСК Медетбек Айткулов рассказал премьер-министру Джоомарту Оторбаеву, что Кеминское районное управление по градостроительству и архитектуре обратилось в НЭСК для выдачи заключения о строительстве цементного завода и технических условий на электроснабжение в 500 кВ для… «Тол-Жайыт». Никакого «ЗЭТ «Цемент» тогда еще не существовало в проекте.

Конечно, НЭСК не разрешила заводу подключиться к сетям и попросила правительство остановить стройку. Волевое решение принимал уже кабинет министров Темира Сариева.

«Крыша» цементного завода

Еще одним доказательством того, что завод начали строить раньше, чем у «Шанфэн ЗЭТ Цемент» появились права на участок, является официальное сообщение пресс-службы правительства КР.

«Сегодня первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство крупного цементного завода в Кеминском районе Чуйской области», — говорится в пресс-релизе, датируемом 29 августа 2014 года.

Тайырбек Сарпашев был уверен, что новый завод мощностью 1,2 миллиона тонн уже к 1 сентября 2015 года выпустит первую партию цемента. Общая сумма привлеченных инвестиций превысит $70 миллионов, создадут до тысячи рабочих мест, объем ежегодных налоговых платежей может достичь миллиарда сомов…

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Компанию «ЗЭТ «Цемент» возглавляет Мэн Вэй Чжун. «Шанфэн ЗЭТ Цемент» является ее учредителем. Он же является руководителем и ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент», а ее учредителями, по данным Министерства юстиции, значатся «Чжэцзянская компания стройматериалов «Шанфэн» и ОсОО «ЗЭТ Интернэшнл Инвестмент Групп».

В базе данных Минюста числятся две компании с названием «ЗЭТ Интернэшнл Инвестмент Групп». В одной из компаний учредителем является Рахим Ибларович Хилоу — тот самый сотрудник ГКНБ, засветившийся с незаконной тонировкой. Фееричное видео до сих пор гуляет по просторам Интернета.

Свое отношение к заводу имеет и депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов. Как указано в его биографии, в 2014–2015 годах он был исполнительным директором ОсОО «ЗЭТ «Цемент» и заместителем генерального директора по общим вопросам в ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент».

Судя по его декларации о доходах, он владеет 60 процентами в неком ОсОО. Не в «Шанфэн ЗЭТ Цемент» ли?

Как рассказали ИА «24.kg» в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования, владельцу завода дано техническое задание пройти международную независимую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что работа предприятия не повлияет на оборудование подстанции. В ближайшие дни ГКПЭН огласит свой вердикт.