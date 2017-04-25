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Экономика

Подстанция «Кемин» под ударом. Похоронит ли ее цементный завод?

То ли по случайному стечению обстоятельств, то ли по глупости чиновников, то ли по заранее продуманной диверсии рядом со стратегическим объектом — подстанцией «Кемин» — начали строить цементный завод. Эксперты встревожены, но чиновники не особо к ним прислушиваются.

Риски ценой $75 миллионов

Осенью 2014 года в Чуйской области возвели подстанцию, ставшую одним из звеньев в масштабном строительстве линии электропередачи Датка — Кемин. Построив две подстанции на севере и юге и протянув ЛЭП, Кыргызстан обрел долгожданную энергетическую независимость.

После открытия подстанции эксперты забили тревогу: возле нее началось строительство цементного завода в нарушение всех действующих норм, несмотря на протесты и запреты ряда ведомств.

Руководство объекта обратилось с письмом к тогдашнему министру энергетики и промышленности Кубанычбеку Турдубаеву. В нем говорится, что если завод производительностью 1,2 миллиона тонн запустят, в атмосферу будет ежегодно выбрасываться 598 тонн вредных веществ.

Предварительное рассмотрение материалов показывает, что строительство цементного завода предполагает выбросы сернистых газов, оксидов серы, азота и пыли.

Эксперты

«Эти вещества, соединяясь в атмосфере с водяным паром, могут образовывать серную и азотную кислоты, которые способны повреждать изоляционные конструкции и вызывать коррозию токоведущих частей и металлических конструкций подстанции, что приведет к частым отключениям и выходу из строя дорогостоящего оборудования», — отмечают специалисты.

Проектные решения по строительству подстанции «Кемин» и подводящих линий электропередачи напряжением 500 и 220 кВ принимали с учетом загрязненности окружающей среды плотностью 0,06–0,1 мг/см2, образующейся за счет естественного выветривания почвы и горных пород в пределах трех километров от подстанции и ЛЭП. Возможность расположения вблизи других производств не рассматривали.

К слову, на строительство подстанции потратили более $75 миллионов. Кто возьмет на себя риски, если она выйдет из строя?

Приписки в документах

Интересен и сам факт выделения участка для строительства цементного завода. Изначально удостоверение на право временного пользования землей в Кеминском районе в 2013 году выдали ОсОО «Тол-Жайыт». Позже в акте сделали приписку, что это то же самое юридическое лицо — ОсОО «ЗЭТ «Цемент», которое и развернуло стройку у стратегического объекта.

В марте 2015 года ЗЭТ «Цемент» передал право пользования землей своей же компании «Шанфэн ЗЭТ Цемент». Эта процедура документально подтверждена.

Возникает вопрос: почему отсутствует аналогичный документ с «Тол-Жайыт»? Не является ли такая приписка в госакте подлогом?

Еще нюанс. Право пользования землей «Шанфэн ЗЭТ Цемент» получил только в 2015-м, а стройка началась в 2014-м. Об этом свидетельствуют письма руководителя представительства китайской компании ТВЕА, строящей подстанцию «Кемин», генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть КР», принимавшего объект на баланс.

Уже тогда энергетики забили тревогу: нельзя возводить цементный завод рядом с высоковольтной подстанцией. В письме от 27 августа 2014 года гендиректор НЭСК Медетбек Айткулов рассказал премьер-министру Джоомарту Оторбаеву, что Кеминское районное управление по градостроительству и архитектуре обратилось в НЭСК для выдачи заключения о строительстве цементного завода и технических условий на электроснабжение в 500 кВ для… «Тол-Жайыт». Никакого «ЗЭТ «Цемент» тогда еще не существовало в проекте.

Конечно, НЭСК не разрешила заводу подключиться к сетям и попросила правительство остановить стройку. Волевое решение принимал уже кабинет министров Темира Сариева.

«Крыша» цементного завода

Еще одним доказательством того, что завод начали строить раньше, чем у «Шанфэн ЗЭТ Цемент» появились права на участок, является официальное сообщение пресс-службы правительства КР.

«Сегодня первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство крупного цементного завода в Кеминском районе Чуйской области», — говорится в пресс-релизе, датируемом 29 августа 2014 года.

Тайырбек Сарпашев был уверен, что новый завод мощностью 1,2 миллиона тонн уже к 1 сентября 2015 года выпустит первую партию цемента. Общая сумма привлеченных инвестиций превысит $70 миллионов, создадут до тысячи рабочих мест, объем ежегодных налоговых платежей может достичь миллиарда сомов…

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Компанию «ЗЭТ «Цемент» возглавляет Мэн Вэй Чжун. «Шанфэн ЗЭТ Цемент» является ее учредителем. Он же является руководителем и ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент», а ее учредителями, по данным Министерства юстиции, значатся «Чжэцзянская компания стройматериалов «Шанфэн» и ОсОО «ЗЭТ Интернэшнл Инвестмент Групп».

В базе данных Минюста числятся две компании с названием «ЗЭТ Интернэшнл Инвестмент Групп». В одной из компаний учредителем является Рахим Ибларович Хилоу — тот самый сотрудник ГКНБ, засветившийся с незаконной тонировкой. Фееричное видео до сих пор гуляет по просторам Интернета.

Свое отношение к заводу имеет и депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов. Как указано в его биографии, в 2014–2015 годах он был исполнительным директором ОсОО «ЗЭТ «Цемент» и заместителем генерального директора по общим вопросам в ОсОО «Шанфэн ЗЭТ Цемент».

Судя по его декларации о доходах, он владеет 60 процентами в неком ОсОО. Не в «Шанфэн ЗЭТ Цемент» ли?

Как рассказали ИА «24.kg» в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования, владельцу завода дано техническое задание пройти международную независимую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что работа предприятия не повлияет на оборудование подстанции. В ближайшие дни ГКПЭН огласит свой вердикт.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50454/
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