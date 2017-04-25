В отношениях с Китаем нужно уходить не в «железо», а в создание правовой базы

«В отношениях с Китаем нужно уходить не в «железо», а в создание нормативно-правовой базы сотрудничества», — заявил сегодня на экономическом форуме в Бишкеке председатель Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко.

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По его словам, важно сформировать базовые торгово-экономические соглашения с Китаем. Они создадут правовую основу для взаимодействия с ним всех стран ЕАЭС. «Ведь торговля — вещь изменчивая. И нужно прописать основные правила», — считает Виктор Христенко.

«Чтобы сделать решительный шаг в отношениях с Китаем, в будущем надо не только создать проекты, но и уйти в формирование на первом этапе общей, а на втором — единой унифицированной нормативно-правовой базы, которая определяет развитие инфраструктуры. В повестке дня президиума Делового совета главной темой обозначены расширение взаимодействия определенных эффективных инструментов сотрудничества с Китаем и базовое торгово-экономическое соглашение. В этой повестке ключевым моментом является вопрос о цифровой трансформации экономики. Это повлияет на экономику и перевернет наше представление о том, что такое бизнес», — отметил Виктор Христенко.