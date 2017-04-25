Жыргалбек Cагынбаев: Сотрудничество ЕАЭС и Китая расширит возможности бизнеса

«Сотрудничество ЕАЭС и Китая в рамках сопряжения союза и проекта по созданию Экономического пояса Великого шелкового пути расширит возможности бизнеса», — заявил сегодня на экономическом форуме в Бишкеке председатель Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, отличительной особенностью сегодняшнего дня являются региональные интеграционные объединения. Они охватывают около 70 стран. Кыргызстан и Китай — соседи, и сегодня КНР является одним из главных партнеров КР.

«Наша республика сегодня позиционирует себя как член ЕАЭС, интеграция находится в активной фазе. В этом отношении сопряжение ЕАЭС и ЭПВШП расширит возможности для предпринимателей. К тому же проект отвечает интересам всех участников. Ведь он способствует строительству коридора Западная Европа — Западный Китай. При этом одним из ключевых направлений сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры», — отметил Жыргалбек Сагынбаев.