Зоны свободной торговли ЕАЭС и Китая не будет

Зоны свободной торговли Евразийского экономического союза и Китая не будет. ЕАЭС к такому пока не готов. Об этом заявила сегодня на форуме в Бишкеке министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

По ее словам, одним из важных приоритетов союза во взаимодействии с третьими странами является работа с Китаем. При этом ЕЭК видит свое участие в программе в качестве предложения сопрягать ЕАЭС и Экономический пояс Великого шелкового пути. Именно о формате соглашения стороны сейчас и договариваются. Уже ясно, что это не будет преференциальный договор.

«Соглашение не будет касаться таможенных пошлин. Мы пока не готовы говорить с Китаем о зоне свободной торговли. Но мы готовы поговорить об устранении барьеров, которые помогут нашим предпринимателям либо выйти на китайский рынок, либо реализовывать совместные проекты на рынке ЕАЭС. Нам нужно упрощать работу в тех сферах, где это нужно бизнесу», — заключила Вероника Никишина.