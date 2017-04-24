Определен разработчик месторождения белого мрамора Акарт, расположенного в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

На участие в повторном конкурсе поступили заявки от двух компаний: ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» и ОсОО «Керсара».

Конкурсная комиссия отдала наибольшее количество баллов ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед». Согласно программе работ по освоению месторождения, компания намерена инвестировать около $1 миллиона в первый год.

В течение трех месяцев после получения лицензии ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» должно заключить соглашение по соцпакету с местными органами власти.