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Экономика

Определен разработчик месторождения белого мрамора Акарт

Определен разработчик месторождения белого мрамора Акарт, расположенного в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

На участие в повторном конкурсе поступили заявки от двух компаний: ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» и ОсОО «Керсара».

Конкурсная комиссия отдала наибольшее количество баллов ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед». Согласно программе работ по освоению месторождения, компания намерена инвестировать около $1 миллиона в первый год.

В течение трех месяцев после получения лицензии ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» должно заключить соглашение по соцпакету с местными органами власти.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50301/
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