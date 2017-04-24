Строительство лабораторий не решит проблему экспорта сельхозпродукции

Сегодня первый вице-премьер министр Кыргызстана Мухаметкалый Абулгазиев признал, что строительство новых лабораторий не решит проблему экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом он заявил сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике.

По его словам, при вхождении Кыргызстана в Евразийский экономический союз не были учтены многие внутренние вопросы. К тому же возникли проблемы из-за снятия таможенных постов на кыргызско-казахской границе. В итоге не были учтены импортные товары и Государственная налоговая служба не выполнила план по сбору налогов.

Наше сельское хозяйство не готово к экспорту. Мы часто говорим, что, если построят лаборатории, то объемы экспорта увеличатся. Но это не так. Нам нужны новые технологии. Только тогда вырастет экспорт Мухаметкалый Абулгазиев

Напомним, что сегодня депутаты рассматривают отчет правительства по итогам 2016 года. Его уже изучили все парламентские фракции и коалиция большинства. Ожидается, что отчет рассмотрят на палате уже на этой неделе.