Строительство лабораторий не решит проблему экспорта сельхозпродукции

Сегодня первый вице-премьер министр Кыргызстана Мухаметкалый Абулгазиев признал, что строительство новых лабораторий не решит проблему экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом он заявил сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике.
По его словам, при вхождении Кыргызстана в Евразийский экономический союз не были учтены многие внутренние вопросы. К тому же возникли проблемы из-за снятия таможенных постов на кыргызско-казахской границе. В итоге не были учтены импортные товары и Государственная налоговая служба не выполнила план по сбору налогов.
Напомним, что сегодня депутаты рассматривают отчет правительства по итогам 2016 года. Его уже изучили все парламентские фракции и коалиция большинства. Ожидается, что отчет рассмотрят на палате уже на этой неделе.
Наше сельское хозяйство не готово к экспорту. Мы часто говорим, что, если построят лаборатории, то объемы экспорта увеличатся. Но это не так. Нам нужны новые технологии. Только тогда вырастет экспортМухаметкалый Абулгазиев