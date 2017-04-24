11:17
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Экономика

ОАО «Кыргызалтын» отказали в лицензиях на золоторудные месторождения

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана отказал ОАО «Кыргызалтын» в лицензиях на разработку золоторудных месторождений. Решение принято комиссией.

ОАО «Кыргызалтын» получил отказ по месторождениям россыпного золота Сары-Джель и Кумбель в Нарынской области.

Кроме того, отказали в праве пользования золоторудными месторождениями и ОсОО «Алтын Таш Компани» (Первенец), «АСС Таш» (площадь Верхнекеминского рудного поля).

С ОсОО «Батыр Голд» планируются переговоры о месторождении Талдысу в Иссык-Кульской области, с ОсОО «Сардоникс» — о центральном участке месторождения Эчкилюташ.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50262/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
«Андаш майнинг компани» лишилась лицензии на разработку месторождения
Минфин Кыргызстана приостановил финансирование работы геологических организаций
В руководстве «Джеруя» рассказали, кто владеет проектом
В Китае обнаружили самый крупный в истории страны золотоносный рудник
На 420 миллионов сомов продал золотых мерных слитков Нацбанк Кыргызстана
В 2016 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,1 тонны золота
На аукцион выставили два месторождения золота и серебра в Кыргызстане
Кыргызстан изучает возможность строительства медеплавильного завода
Рудники «Кыргызалтына». Как перевести убытки в прибыль
Все горнодобывающие предприятия Кыргызстана нужно объединить в холдинг
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Оплату за&nbsp;проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют
Кубанычбек Кулматов об&nbsp;ОсОО &laquo;Брид&raquo;: Мошенник должен ответить за&nbsp;свои действия Кубанычбек Кулматов об ОсОО «Брид»: Мошенник должен ответить за свои действия
МВФ похвалил Кыргызстан и&nbsp;предупредил о&nbsp;рисках для экономики МВФ похвалил Кыргызстан и предупредил о рисках для экономики
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!