ОАО «Кыргызалтын» отказали в лицензиях на золоторудные месторождения

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана отказал ОАО «Кыргызалтын» в лицензиях на разработку золоторудных месторождений. Решение принято комиссией.

ОАО «Кыргызалтын» получил отказ по месторождениям россыпного золота Сары-Джель и Кумбель в Нарынской области.

Кроме того, отказали в праве пользования золоторудными месторождениями и ОсОО «Алтын Таш Компани» (Первенец), «АСС Таш» (площадь Верхнекеминского рудного поля).

С ОсОО «Батыр Голд» планируются переговоры о месторождении Талдысу в Иссык-Кульской области, с ОсОО «Сардоникс» — о центральном участке месторождения Эчкилюташ.