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Экономика

Международные резервы Кыргызстана сократились за месяц на $20 миллионов

Международные резервы в марте сократились на $20 миллионов. Такие данные приводят в Национальном банке Кыргызстана.

Отмеченочто по итогам марта валовые резервы составили в сумме $1 миллиард 971,4 миллиона. В феврале цифра была несколько выше — $1 миллиард 991,49 миллиона. При этом по сравнению с декабрем 2016 года резервы страны выросли на $2,27 миллиона.

В марте резервы впервые с начала года уменьшились. В январе и феврале они росли. При этом НБ КР в марте не выходил на валютный рынок с интервенциями.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50227/
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