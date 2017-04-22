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Экономика

Доллар падает. Нацбанк второй раз за месяц провел интервенцию

Продолжающееся падение курса доллара вынудило Национальный банк Кыргызстана второй раз за месяц выйти на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Отмечено, что накануне НБ КР вновь покупал доллары. Всего куплено $10 тысяч с расчетами на дату сделки и $3 миллиона 750 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом, с начала месяца Нацбанк приобрел $12 миллионов 650 тысяч.

Интервенция пока не дала ощутимых результатов. Курс покупки доллара опустился до 66,5 сома. Сегодня обменные пункты столицы покупают «американца» по 66,5–66,9 сома, а продают по 67–67,4. Номинальный курс — 67,4719 сома (падение за сутки — 0,48 процента).
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50211/
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