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Экономика

Транспортные расходы на перевозку ГСМ в Кыргызстан сократились на пять процентов

За счет применения унифицированного железнодорожного тарифа транспортные расходы на перевозку ГСМ в Кыргызстан сократились на пять процентов. Об этом сообщили в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

Отмечается, что рынок ГСМ в стране является конкурентным. На нем действуют свыше 20 компаний, осуществляющих оптовую и розничную реализацию топлива. С начала года наблюдается рост отпускных цен на российских заводах-производителях в связи с тем, что один из крупнейших заводов — Московский НПЗ — закрылся на ремонт с января по апрель.

В конце марта по сравнению с январем по итогам торгов на российской бирже наблюдается тенденция повышения цен на 4–8 процентов. Соответственно, это повлияло и на цены в Кыргызстане.

При этом в Госантимонополии считают, что на рынке ГСМ страны нет признаков сговора, так как цены реализуемого топлива у нефтетрейдеров разные. Отметим, что на сегодня разница в ценах на бензин на заправках столицы составляет 1,5 сома. При этом за месяц топливо подорожало на 0,3 сома.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50202/
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