«Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова

Вслед за президентом Алмазбеком Атамбаевым отчитаться о своих миллионах решил лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов. Правда, откровения кандидата в президенты вызвали обратный эффект и много вопросов.

Откровения подвели

Омурбек Бабанов признался, почему вышел на откровенный разговор с журналистами. Он планирует участвовать в президентской гонке, не хочет черного пиара и решил поставить все точки над i еще на старте.

«У меня нет никаких дел или поступка, которые я скрывал бы или не хотел говорить. Имущество принадлежит семье Бабановых. Изначально отец учил, чтобы мы своим трудом зарабатывали. Все члены семьи занимаются трудом, бизнесом. Никто не приватизировал ни один объект», — сказал Омурбек Бабанов.

Каждый член семьи Бабановых владеет каким-либо бизнесом. У кого-то аптеки, у кого-то металл.

Но Омурбека Бабанова откровения подвели. Он рассказал журналистам, кто стоит за строительством торгово-развлекательного комплекса «Азия Молл». Его сейчас активно возводят на месте бывшего стадиона «Инструментальщик» в Бишкеке. Политик рассказал, что центр принадлежит его родственнику.





Недовольство общественности вызвало даже не это. А то, что на строительство «Азия Молла» ближайший родственник депутата получил кредит размером $17 миллионов в Российско-Кыргызском фонде развития. Имени родственника, который стал счастливчиком, Омурбек Бабанов не уточнил.

«Азия Молл», ты чей?

Журналистам удалось выяснить, что РКФР профинансировал сестру Бабанова и офшорную компанию. По крайней мере, об этом свидетельствовали данные открытых источников.

В электронной базе данных Минюста числилось, что «Азия Молл» принадлежит ЗАО «Аллор Строй Сервис». Его руководителем является Марлен Маматалиев — сын экс-вице-премьер-министра по силовому блоку Абдырахмана Маматалиева. На парламентских выборах 2015 года он числился кандидатом в депутаты от партии «Республика — Ата Журт» под № 78.

Учредителем компании указано ЗАО «Траст KG», владельцами которого числятся сестра лидера «РАЖ» Ая Токтогуловна Бабанова и иностранная компания CALAMUS INVESTMENT LTD. Последняя — офшор на Британских Виргинских островах.

Буквально через день на сайте Минюста изменились составы учредителей некоторых упомянутых компаний. В частности, владельцем компании «Аллор Строй Сервис» стала Рита Бирбаева, супруга Омурбека Бабанова. «Траст KG» перестала принадлежать сестре лидера «РАЖ» Ае Бабановой и офшорной компании Calamus Investment LTD, зарегистрированной на Кипре и состоящей под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

В Минюсте объяснили такие изменения данных тем, что в базе содержалась устаревшая информация об учредителях. Ее не обновили по вине ответственного сотрудника. Как пояснили в ведомстве, перерегистрация оформлена еще в мае 2016 года, но новые данные в онлайн-реестр ведомства внесли лишь 13 апреля 2017 года.

В базе данных Министерства юстиции есть сведения, что основной вид деятельности ЗАО «Аллор Строй Сервис», владельца «Азия Молла», — сдача внаем собственного недвижимого имущества. По данным портала «Открытый бюджет», с 1 января 2013 года компания заплатила налогов на 2,2 миллиона сомов. При этом до перерегистрации это была в основном плата за вывоз мусора, подоходный и земельный налоги. А вот после перерегистрации в июне 2016 года ЗАО «Аллор Строй Сервис» стало платить налог с продаж, налог на нерезидентов, вносило плату за лицензии, НДС на импорт товаров, таможенные сборы.

Что сказал фонд

Теперь о роли Российско-Кыргызского фонда развития в этой истории. Дело в том, что, согласно пункту 4 статьи 13 Устава РКФР, он не может «вмешиваться в политические события, происходящие в одном из государств сторон, принимать решения, связанные с прямым или косвенным финансированием политических партий, организаций и лиц, участвующих в политической деятельности, напрямую или косвенно».

Омурбек Бабанов — политик, который претендует на пост президента страны. Его жена — ближайший родственник.

Почему жена Бабанова все же получила кредит от Фонда развития? На официальный запрос ИА «24.kg» в РКФР ответили, что разглашать подробностей сделки не могут.

Сведения о клиентах (в том числе потенциальных), деловых партнерах, контрагентах фонда и иных лицах, с которыми фонд сотрудничал и взаимодействовал (независимо от того, имелись ли договорные отношения или нет), в том числе условия сотрудничества и взаимодействия с ними, вся полученная от них информация и документация, а также сведения о сделках с ними отнесены к коммерческой (служебной) тайне фонда. Проще говоря, данные не могут разглашаться и предоставляться третьим лицам.

При этом в фонде еще раз подтвердили, что согласно внутренней кредитно-инвестиционной политике он не кредитует физические лица. Как не финансирует политические партии и иные юридические лица, участвующие в политической деятельности, напрямую или косвенно.

Фонд не финансирует проекты, связанные с политической деятельностью, напрямую или косвенно.

«Согласно своей внутренней политике фонд не осуществляет прямое или косвенное финансирование лиц, участвующих в политической деятельности. Под прямым финансированием лиц, участвующих в политической деятельности, подразумевается финансирование политических партий, организаций и лиц, участвующих в продвижении и финансировании выборов, иных юридических лиц, участвующих в политической деятельности. Под косвенным финансированием — финансирование юридических лиц, непосредственно контролируемых лицами, занимающими государственные должности, предусмотренные Конституцией, а также лицами, занимающими политические государственные должности и политические муниципальные должности», — прокомментировали в фонде.

В то же время в РКФР подчеркнули, что при рассмотрении кредитной заявки фонд обращает особое внимание на целевое использование кредита, включая бизнес-план проекта, который должен исключать возможность вывода денежных средств для финансирования политической деятельности. При выдаче кредита обращается внимание на кредитную историю. Обязательно закрепляется обязанность строго целевого использования кредита.

Также выяснилось, что РКФР все же может выдавать кредиты на торговлю. В соглашении о создании фонда четко говорилось, что он финансирует только приоритетные отрасли экономики. Оказывается, торговля вошла в их число. Информацию об этом подтвердил председатель правления фонда Кубанычбек Кулматов.

На операции «купи-продай» мы денег не даем. А вот на торговый центр, например, кредит получить можно, но только если его площадь составляет не менее 5 тысяч квадратных метров. Кубанычбек Кулматов

При этом проекты в сфере инфраструктуры торговли должны, в совокупности, соответствовать следующим параметрам:

— качественное развитие торговой отрасли, соблюдение санитарных и гигиенических норм;

— реализация товаров российского и кыргызского производства;

— увеличение налоговых отчислений;

— развитие прилегающей инфраструктуры;

— размер торгово-выставочных комплексов, финансируемых фондом, должен составлять не менее 5 тысяч квадратных метров.

Чиновники и депутаты везде твердят о необходимости развивать собственное производство, переработку сельхозпродукции. А на деле могут получить льготный кредит на строительство очередного торгового центра.

На сайте «Азия Молла» черным по белому написано, что он является торгово-развлекательным центром. «Огромное количество бутиков известных брендов, широкий спектр услуг от автомойки до банка, фудкорт, представляющий все кухни мира, целый этаж развлечений для всей семьи, огромный паркинг — все это мы объединили в одном месте, в торгово-развлекательном центре Asia Mall», — рассказывается на сайте будущего ТРЦ.

Как выяснилось позже, Российско-Кыргызкий фонд развития выдает кредиты не только Омурбеку Бабанову, но и другим известным и небедным людям страны. Так, выданы кредиты на строительство еще двух торговых центров. Также льготное финансирование смогли получить владельцы крупного алкохолдинга и оптово-розничного рынка. Об этом мы расскажем в следующем материале.