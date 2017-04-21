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Экономика

Эксперты прогнозируют рост курса доллара в Кыргызстане в 2017–2019 годах

Курс доллара в Кыргызстане в ближайшие годы будет увеличиваться и по итогам 2019 года его среднее значение может составить 76,5 сома. Такие данные содержатся в ежемесячном макроэкономическом обзоре экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что в экономике Кыргызстана продолжается исчерпание эффекта низкой базы. Темпы роста ВВП постепенно нормализуются. Драйвером роста остается сектор золотодобычи. В первые два месяца текущего года реальный сектор экономики получал поддержку и со стороны отраслей сельского хозяйства.

Ожидается, что реализация госпрограммы льготного финансирования сельского хозяйства, в отличие от 2016 года, будет происходить в условиях относительной сбалансированности реального индекса сома.

Потребительский спрос в ближайшее время будет стимулирован ростом кредитования. В феврале 2017 года рост выданных кредитов составил 33,4 процента, что обеспечено возросшим объемом выданных кредитов в торговый и потребительский секторы.

По итогам 2017 года ЕАБР прогнозирует рост ВВП в Кыргызстане на уровне 3,6 процента, а в ближайшие два года — 3,5 и 3,4 процента. При этом ожидается значительный рост цен в 5,9 процента по итогам нынешнего года и 7,3 и 6,8 процента по итогам 2018–2019 годов.

Что касается курса доллара, то в 2017-м его среднее значение будет 69,9 сома, в 2018-м — 72,9 сома, а в 2019-м — 76,5 сома.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50082/
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