МВФ похвалил Кыргызстан и предупредил о рисках для экономики

Миссия Международного валютного фонда во главе с Эдвардом Джемайелем находилась в Бишкеке с 5 по 18 апреля. По итогам встреч с руководством страны МВФ представил свое видение будущего экономики, финансов и золотых проектов Кыргызстана.

Реальность превзошла ожидания

Глава миссии Эдвард Джемайель отметил, что результаты 2016 года превысили все ожидания. Рост достиг 3,8 процента, что выше ожидаемого уровня. Инфляция оставалась под контролем и даже приближалась к нулю.

Правда, инфляция, возможно, была низкой из-за невозможности экспортировать товары в Евразийский экономический союз и переизбытка предложения на внутреннем рынке.

Дефицит бюджета соответствовал целевым показателям, установленным в 4,5 процента от ВВП.

Почти все рекомендации выполнены

Традиционно МВФ дает властям Кыргызстана рекомендации. Они нужны не только для развития экономики, но и для предоставления стране очередного транша в рамках расширенного кредитного механизма. По итогам сообщается, что выполнены практически все количественные и структурные показатели.

Не выполнены рекомендации по сбору налоговых платежей и ликвидации банков под управлением Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА).

Из четырех банков, которые должны были ликвидировать в первом квартале 2017 года, перестал работать один. В отношении еще трех идут судебные разбирательства, и на их ликвидацию требуется больше времени.

Как жить в 2017-м?

Эксперты уверены, что в 2017 году рост экономики останется на прошлогоднем уровне. Это хороший знак, отражающий правильную политику правительства Кыргызстана. Особо отмечается, что с тех пор как возник региональный кризис 2014 года, принятые в КР меры позволили не только минимизировать его влияние, но и сгенерировать более высокий, чем у соседей, экономический рост.

В 2017 году экономический рост в Кыргызстане составит 3,5 процента. Инфляция будет низкой, но чуть больше, чем в 2016-м. Ожидается ее увеличение до 4 процентов.

Дефицит бюджета достигнет 3 процентов ВВП. Но при условии, что будут приниматься надлежащие меры экономической политики. Если говорить о денежно-кредитной политике, то МВФ рекомендует оставить ее такой, которая действует на протяжении последних трех-четырех лет. То есть Нацбанку нужно корректировать учетную ставку в соответствии с инфляционными ожиданиями, проводить ограниченные интервенции на валютном рынке, чтобы не повлиять на ослабление или укрепление сома.

Риски остаются

Если говорить об ожидаемых рисках, то они связаны с перспективами развития ситуации в странах Центральной Азии. Если оно пойдет по негативному сценарию, это повлияет и на Кыргызстан. В таком случае самая большая задача — противостоять давлению на расходную часть бюджета, учитывая приближающиеся президентские выборы.

Важно, чтобы налоговые поступления увеличивались, а налоговые льготы были ограниченными. Эдвард Джемайель

«Мы призываем правительство и парламент активнее работать над тем, чтобы добиться упразднения отмены НДС на муку. Это обходится бюджету более чем в полмиллиарда сомов, а преимущества получает ограниченный круг лиц», — подчеркнул Эдвард Джемайель.

Что касается расходной части бюджета, то в МВФ считают важным сокращать неприоритетные статьи расходов.

Преступные доходы и финансы

Законодательная ветвь власти, как выяснилось, также может повлиять на экономику. Речь о необходимости скорейшего принятия закона о борьбе с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. Его направили в парламент в июне 2016 года, но до сих пор не приняли. В МВФ считают, что это может негативно повлиять на экономику.

Дело в том, что евразийская группа ФАТФ, оценивающая качество режима, законов и мер, принимаемых Кыргызстаном в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, недавно провела оценку, и пока наша страна находится в белом списке.

Если примут решение о переводе Кыргызстана в контрольный список, это может негативно повлиять на банковский сектор. Эдвард Джемайель

Кроме того, непринятие закона может привести к разрыву корреспондентских отношений с западными банками. Это повлияет на торговое финансирование и трансферты, прибывающие в Кыргызстан.

«Сам по себе закон хороший. Проблема в том, что у некоторых парламентариев есть опасения, что он создаст некоторые ограничения и может повлиять на их деятельность. Но важно посмотреть на яркую сторону законопроекта. Ведь он даст положительный сигнал местным и иностранным инвесторам, что страна имеет надлежащее законодательство и режим регулирования по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Это сигнал о том, что бизнес может вкладывать средства в Кыргызстан без дополнительных опасений», — уверен Эдвард Джемайель.

Сможем ли жить без «Кумтора»?

Добыча золота на Кумторе с каждым годом снижается. Журналисты поинтересовались у главы миссии МВФ в Кыргызстане, останется ли в дальнейшем проект драйвером экономики, как сейчас. Эдвард Джемайель отметил, что «Кумтор» действительно играет ведущую роль в экономике страны. Но и без учета проекта по итогам 2016 года экономический рост страны был 3,7 процента.

Учитывая нынешний уровень добычи, мы ожидаем, что проект «Кумтор» будет работать еще 8–9 лет. Эдвард Джемайель

«Возможно, будут разрабатываться другие рудники. Золотодобыча играет большую роль, но даже без нее экономика растет хорошими темпами. Здесь самый главный вопрос — как сделать так, чтобы рост был более инклюзивным. Важно, чтобы реформы деловой среды, эффективность системы управления, расширение и развитие финансового сектора играли ключевую роль в обеспечении роста экономики», — отметил Эдвард Джемайель.