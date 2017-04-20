Туристический сезон в Кыргызстане не сорвется из-за ремонта дорог на Иссык-Куле. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, перед подрядчиком «Лонг Хай» поставили задачу выполнить работы на определенном участке, а потом переходить к другому. «До июля он должен сделать то, что в прошлом году раскурочил. Разбрасываться, как в прошлые годы, мы не дадим», — сказал Жамшитбек Калилов.

Министр добавил, что ведомство будет следить за тем, как проводятся строительные работы, и за тем, чтобы людям, оправляющимся на Иссык-Куль, создали более комфортные условия, чем в прошлом году.