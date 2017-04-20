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Экономика

На трассе Бишкек — Кара-Балта снесут более 200 объектов

На трассе Бишкек — Кара-Балта снесут более двухсот объектов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

По его словам, в настоящее время подрядчик согласовывает месторасположение карьеров, производит топографическую съемку. Коммерческие объекты удалят от стройплощадки. Проектом предусмотрена компенсация.

«По предварительной оценке, сносу подлежит более двухсот объектов. Проводилась независимая оценка торговых точек и определена их цена. АБР предусмотрел на выплату компенсаций $2 миллиона», — сказал Жамшитбек Калилов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49995/
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