Выпавшие из проекта 9 километров трассы Бишкек — Кара-Балта реконструируют позже. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.
По его словам, изначально проект предусматривал реконструкцию 54 километров. Однако 9 километров выпало из-за нехватки средств. «Я уверяю, что мы за счет экономии средств доведем реконструкцию до Бишкека», — сказал Жамшитбек Калилов.
Депутаты парламента сегодня вновь подняли вопрос
о том, почему сократили реконструкцию трассы. Из первоначального проекта исключили
участок дороги почти в 7 километров
. По результатам детального проектирования стоимость работ составила $115,1 миллиона. Из-за дефицита в $23,06 миллиона проект пересмотрели и сократили протяженность проектного участка на 6,9 километра
. Таким образом, реабилитации подлежат 45,1 километра
, а не 52,5, как планировалось. Из первоначального проекта исключили участок дороги от села Новопавловка до села Военно-Антоновки.
Как только начнется реконструкция, пустят дополнительный пассажирский поезд до Кара-Балты. Кроме того, организуют объезд, работы будут вестись на дороге только в одном направлении.