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Экономика

Основные риски в странах ЕАЭС — в бюджете и банковском секторе

Основные риски в странах Евразийского экономического союза концентрируются вокруг бюджетной сферы и банковского сектора. Такую тенденцию отметил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик по итогам развития экономик региона в первом квартале 2017 года.

Отмечено, что страны после относительной стабилизации экономик в 2016-м вступают в фазу существенного снижения инфляции и последовательного сокращения ключевых ставок. Это создает более благоприятные условия для позитивной экономической динамики в регионе. Восстановление экономической активности в России начинает генерировать позитивные импульсы для роста в ряде стран — участниц ЕАБР за счет как восстановления роста денежных переводов, так и роста экспорта.

Тенденции развития экономики Кыргызстана во многом согласуются с региональными. Помимо стабилизации экономики, инфляция приближается к нижнему порогу инфляционного ориентира.

Особняком стоит экономика Таджикистана. Там на фоне весьма высоких темпов роста наблюдаются ускорение инфляции и повышение ключевой ставки норматива обязательных резервов Центральным банком.

«Восстановление взаимной торговли между крупнейшими экономиками региона (Россией, Казахстаном и Беларусью), а также активизация интеграционных инвестиционных процессов могут не только ускорить рост, но и повысить его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Ярослав Лисоволик.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49950/
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