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Экономика

В Минтрансе выявили финансовые нарушения на 188,4 миллиона сомов

Счетная палата выявила в Министерстве транспорта и дорог КР финансовые нарушения на 188,4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что СП провела плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Минтрансе и его подведомственных структурах за 2015 год.

В результате установлены завышение объемов строительно-монтажных работ на 145,4 миллиона сомов, нецелевое использование бюджетных средств — на 38,6 миллиона, необоснованные выплаты заработной платы — на 2,8 миллиона, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — на 0,4 миллиона и использование специальных средств, минуя систему казначейства, на 0,2 миллиона сомов.

Выявлено завышение объемов строительно-монтажных работ и стоимости материалов при ремонте дорог Бишкек — аэропорт «Манас» (на 132 миллиона сомов) и Балыкчи — Тамчи — Корумду (на 9,8 миллиона).

Также завышена стоимость работ в Управлении автомобильной дороги Ош — Баткен — Исфана (на 1,1 миллиона сомов), в Управлении автомобильной дороги Ош — Сары-Таш — Иркештам (1 миллион сомов) и на других объектах. Так, например, 38,5 миллиона сомов, направленные на капитальный ремонт автодороги Бишкек — международный аэропорт «Манас», подрядчик отвлек на собственные нужды, то есть не по целевому назначению.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежит 185,6 миллиона сомов. На сегодня возмещено 184,4 миллиона.

Также в министерстве и его подструктурах установлены резервы и потери бюджета на 33,7 миллиона сомов, нерационально использованные средства — 26 миллионов сомов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49916/
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