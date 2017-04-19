Нацбанк Кыргызстана впервые за три месяца провел интервенцию

Национальный банк Кыргызстана впервые за три месяца из-за падающего курса доллара провел интервенцию. Об этом сообщается на его официальном сайте.

На валютный рынок НБ КР вышел накануне. Всего куплено $5 миллионов 450 тысяч с расчетами на дату сделки и $3 миллиона 350 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Нацбанк покупал доллары впервые с сентября 2016 года.

Провести интервенцию после трехмесячного затишья Национальный банк вынудило падение курса доллара. За неделю он подорожал на 1 сом. В понедельник его покупали по 67,2 сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 67,5–67,7 сома, продают по 67,8–68 сомов. Номинальный курс — 67,879 сома (падение за сутки на 0,6 процента).