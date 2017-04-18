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Экономика

Рост экономики Кыргызстана в 2017 году планируется на уровне 3,5 процента

Рост экономики Кыргызстана в 2017 году, согласно макроэкономическому прогнозу, планируется на уровне 3,5 процента. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, по оценкам Евразийской экономической комиссии, это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.

Как отметил премьер, по предварительным итогам первого квартала 2017 года рост ВВП составил 7,8 процента (в 2016-м — 6,4 процента).

В своем выступлении глава правительства отметил, что в 2016 году среди стран ЕАЭС Кыргызстан имел самый низкий показатель среднегодового уровня инфляции - 100,4 процента.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49813/
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