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Экономика

Депутаты уверены: денег Фонда развития аграриям не хватило. В РКФР не согласны

Депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова заявила на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике, что денег Российско-Кыргызского фонда развития аграриям не хватило. Председатель правления РКФР Кубанычбек Кулматов с ее мнением не согласен.

По словам депутата, в народе много разных слухов о деятельности фонда. Многие говорят, что деньги РКФР могут получить только крупные бизнесмены, а простым фермерам его средства недоступны.

«У людей были большие надежды, когда открылся фонд. Они ждали, что смогут получить кредит под 4–5 процентов. Но денег им так и не досталось», — считает депутат.

Председатель правления РКФР Кубанычбек Кулматов отреагировал на это весьма эмоционально:

А 698 кредитов, которые выданы через 13 коммерческих банков? Это не наши аграрии что ли? Кто они тогда, эти люди? Они из России, из Казахстана?
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49805/
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