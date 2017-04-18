Ограничений для ввоза в ЕАЭС растительной продукции из Кыргызстана нет

Ограничений для ввоза растительной продукции из Кыргызстана в страны ЕАЭС нет. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, предпринимателям необходимо взять фитосанитарный сертификат, и никто не будет препятствовать вывозу товаров.

«Особенности ЕАЭС таковы, что контроля нет, но требования к продукции повышенные. Мы должны сами мониторить ситуацию по вредителям и вводить карантинные меры. Проблемы все решены, ограничений нет», — сказал Олег Панкратов.

Он добавил, что, получив сертификат, продукцию можно реализовать в любой точке на пространстве ЕАЭС. Ограничение есть только на сырое мясо крупного рогатого скота.