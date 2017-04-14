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Экономика

Только 5 процентов крестьян Кыргызстана получают кредиты

В Кыргызстане только пять процентов крестьян и фермеров получают кредиты. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше рассказал депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, одна из причин — недостаточные знания крестьян в составлении бизнес-планов. «В Беларуси при сельских банках создали проектные институты, которые для фермеров пишут бизнес-планы, а они потом с этими бумагами идут в банк. Мы должны рассмотреть этот вопрос», — сказал нардеп.

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Кроме того, он предложил, чтобы государство выделяло дотации крупным сельхозпроизводителям, ведь только они могут осилить реализацию крупных проектов -строительство современных хранилищ, производство техники.

«Надо уйти от понятия, что рынок все сам расставит по местам. Правительству надо составить хороший план, где и что хорошо растет, и выделять дотации. А то создались условия, когда богачи еще богатеют, а бедные беднеют, а нужно, чтобы богачей было больше, а бедных меньше», — сказал депутат.

Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49578/
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