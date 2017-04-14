Только 5 процентов крестьян Кыргызстана получают кредиты

В Кыргызстане только пять процентов крестьян и фермеров получают кредиты. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше рассказал депутат Акылбек Жапаров.
По его словам, одна из причин — недостаточные знания крестьян в составлении
«Надо уйти от понятия, что рынок все сам расставит по местам. Правительству надо составить хороший план, где и что хорошо растет, и выделять дотации. А то создались условия, когда богачи еще богатеют, а бедные беднеют, а нужно, чтобы богачей было больше, а бедных меньше», — сказал депутат.