Только 5 процентов крестьян Кыргызстана получают кредиты

В Кыргызстане только пять процентов крестьян и фермеров получают кредиты. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше рассказал депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, одна из причин — недостаточные знания крестьян в составлении бизнес-планов . «В Беларуси при сельских банках создали проектные институты, которые для фермеров пишут бизнес-планы , а они потом с этими бумагами идут в банк. Мы должны рассмотреть этот вопрос», — сказал нардеп.

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«Надо уйти от понятия, что рынок все сам расставит по местам. Правительству надо составить хороший план, где и что хорошо растет, и выделять дотации. А то создались условия, когда богачи еще богатеют, а бедные беднеют, а нужно, чтобы богачей было больше, а бедных меньше», — сказал депутат.