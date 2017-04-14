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Экономика

На получение польского кредита крестьяне подали заявок на 38 миллионов евро

На получение денег из польского кредита от крестьян поступило заявок на 38 миллионов евро. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше заявил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

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По его словам, кроме крелитных заявок в иностранной валюте, поступили заявки на 22 миллиона 572 тысячи сомов.

Как рассказал чиновник, первоначально, когда в 2014 году подписали кредитное соглашение о предоставлении Польшей технического кредита на развитие сельского хозяйства, 16 миллионов евро предусмотрели на идентификацию животных, 22 миллиона евро — на приобретение техники и комплектующих и 2 миллиона евро — на строительство лабораторий.

Однако, пояснил Эркинбек Чодуев, средства на строительство лаборатий правительство изыскало из других источников в рамках ЕАЭС, поэтому решили выдавать кредиты только техникой и оборудованием.

Позже, по словам чиновников, было достигнуто соглашение, чтобы кредиты выдавались и деньгами.

«Но все равно люди попросили и на другие направления, например, саженцы, логистические центры, семена, капельное орошение», — сказал чиновник.

Как добавил заместитель министра, сама процедура получения кредита сложная. «Наш банк, одобрив заявку, отправляет ее в Польшу, там ее передают поставщикам», — сказал Эркинбек Чодуев.

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Еще одно условие польского кредита — минимальная сумма заявки в 1 миллион евро. «Кто в селе может позволить себе брать кредит в €1 миллион? Чтобы брать такие суммы, он должен заложить имущество на €1,3 миллиона. Это опять же для богачей, чтобы они и дальше богатели», — заявил депутат Зиядин Жамалдинов.

Свое замечание по уровню залога высказал и депутат Акылбек Жапаров. «Он составляет 180 процентов от суммы кредита, Нацбанк снизил учетные ставки, но банки не уменьшают процентные ставки и уровень залога. То, что парламент вмешивается в работу банков, очень правильно, мы должны им показать правильную дорогу», — сказал депутат.

Он напомнил, что заработал Гарантийный фонд, который призван поддержать тех, кто не в состоянии предоставить залог при получении кредита.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49574/
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