На получение польского кредита крестьяне подали заявок на 38 миллионов евро

На получение денег из польского кредита от крестьян поступило заявок на 38 миллионов евро. Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше заявил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.
По его словам, кроме крелитных заявок в иностранной валюте, поступили заявки на 22 миллиона 572 тысячи сомов.
Как рассказал чиновник, первоначально, когда в 2014 году подписали кредитное соглашение о предоставлении Польшей технического кредита на развитие сельского хозяйства, 16 миллионов евро предусмотрели на идентификацию животных, 22 миллиона евро — на приобретение техники и комплектующих и 2 миллиона евро — на строительство лабораторий.
Однако, пояснил Эркинбек Чодуев, средства на строительство лаборатий правительство изыскало из других источников в рамках ЕАЭС, поэтому решили выдавать кредиты только техникой и оборудованием.
Позже, по словам чиновников, было достигнуто соглашение, чтобы кредиты выдавались и деньгами.
«Но все равно люди попросили и на другие направления, например, саженцы, логистические центры, семена, капельное орошение», — сказал чиновник.
Как добавил заместитель министра, сама процедура получения кредита сложная. «Наш банк, одобрив заявку, отправляет ее в Польшу, там ее передают поставщикам», — сказал Эркинбек Чодуев.
Свое замечание по уровню залога высказал и депутат Акылбек Жапаров. «Он составляет 180 процентов от суммы кредита, Нацбанк снизил учетные ставки, но банки не уменьшают процентные ставки и уровень залога. То, что парламент вмешивается в работу банков, очень правильно, мы должны им показать правильную дорогу», — сказал депутат.
Он напомнил, что заработал Гарантийный фонд, который призван поддержать тех, кто не в состоянии предоставить залог при получении кредита.