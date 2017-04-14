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Экономика

О чем говорил Владимир Путин на совете ЕАЭС в Бишкеке

На расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета президент России Владимир Путин высказался по всем актуальным вопросам работы ЕАЭС и сотрудничестве с коллегами.

Так, он отметил, что Россия будет активнее сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли. Это подразумевает использование космодрома «Байконур» длительное время, совместные пуски и разработку ракетно-космической техники.

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«Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича, что мы решили продолжить расширение нашего сотрудничества в космосе с использованием «Байконура». Все наши планы скорректируем. Имеется в виду использование космодрома «Восточный», чтобы активнее вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам», — отметил президент РФ.

Что касается ЕАЭС, то, по мнению российского лидера, страны союза добились результатов в формировании общего и емкого рынка для экономических операторов.

«ЕАЭС сработал как определенная «подушка безопасности», несмотря на внешнюю конъюнктуру. Мы нивелировали ее воздействие, национальные экономики адаптировались. Существенно выросла и улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился вывоз сырья и вырос экспорт машин и продуктов», — сообщил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане созданы условия для восстановления легкой и текстильной промышленности. При этом высоко оценил роль Евразийского банка развития с капиталом в $4 миллиарда.

Банк и Евразийский фонд стабилизации экономики выполняют значимую роль в осуществлении инвестиционных инициатив. Последний пример — недавно подписанное с Кыргызстаном соглашение на $110 миллионов.

Владимир Путин.

Что касается таможенных барьеров, то президент России уверен, что есть проблема в разнице оказания информационных услуг, и подчеркнул необходимость создания электронной системы отслеживания перемещения товаров.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49559/
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