О чем говорил Владимир Путин на совете ЕАЭС в Бишкеке

На расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета президент России Владимир Путин высказался по всем актуальным вопросам работы ЕАЭС и сотрудничестве с коллегами.
Так, он отметил, что Россия будет активнее сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли. Это подразумевает использование космодрома «Байконур» длительное время, совместные пуски и разработку ракетно-космической техники.
Что касается ЕАЭС, то, по мнению российского лидера, страны союза добились результатов в формировании общего и емкого рынка для экономических операторов.
«ЕАЭС сработал как определенная «подушка безопасности», несмотря на внешнюю конъюнктуру. Мы нивелировали ее воздействие, национальные экономики адаптировались. Существенно выросла и улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился вывоз сырья и вырос экспорт машин и продуктов», — сообщил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в Кыргызстане созданы условия для восстановления легкой и текстильной промышленности. При этом высоко оценил роль Евразийского банка развития с капиталом в $4 миллиарда.
Банк и Евразийский фонд стабилизации экономики выполняют значимую роль в осуществлении инвестиционных инициатив. Последний пример — недавно подписанное с Кыргызстаном соглашение на $110 миллионов.Владимир Путин.
Что касается таможенных барьеров, то президент России уверен, что есть проблема в разнице оказания информационных услуг, и подчеркнул необходимость создания электронной системы отслеживания перемещения товаров.