Депутат предложил выдавать крестьянам кредиты под 0,15 процента годовых

Депутат парламента Кыргызстана Зиядин Жамалдинов предложил правительству выдавать кредиты крестьянам под 0,15 процента годовых. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше, обсуждая вопрос польского кредита для сельхозпроизводителей в размере $40 миллионов.

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По его словам, правительство Польши предоставляет кредиты для развития сельского хозяйства под 0, 15 процента годовых. Он предложил, чтобы кретьянам тоже выдавали на таких же условиях в иностранной валюте.

«Пусть с учетом инфляции, но крестьянам выдают в евро под 0,15 процента годовых, они готовы брать. И потом, правительство берет кредиты на 25 лет, а дает крестьянам на 7 лет, пусть выдают хотя бы на 15 лет, чтобы люди имели время для развития», — сказал парламентарий.

Депутат выразил недовольство, что выплата кредита начинается с первого же года получения.

«У польского кредита есть пятилетние каникулы, а правительство, не учтя это, сделало так, чтобы крестьяне начали платить с первых же лет получения кредита. Как это понять? Если они захотят строить перерабатывающее предприятие? Год уйдет на установление технологического оборудования, год на то, чтобы найти рынок сбыта», — сказал Зиядин Жамалдинов.

На его некоторые вопросы ответил его коллега Акылбек Жапаров.

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«Почему Минфин берет на 25 лет и выдает на 7 или 10 лет? Это из-за того, что средств не хватает. Есть такое понятие, как «скорость обращения денег». Говоря утрированно, если дать на 20 лет, то им могут воспользоваться 10 фермеров, а если дать на 7 лет, то через 7 лет еще 10 фермеров получат кредит», — пояснил Акылбек Жапаров.

По словам депутата, необходимо предусмотреть льготный период для перерабатывающей промышленности. «Для переработки нужно дать трехлетний льготный период», — считает Акылбек Жапаров.

Как подчеркнул парламентарий, вопрос использования польского кредита необходимо решить оперативно, иначе кредитор может аннулировать соглашение.

«Если мы сейчас не используем кредит, его просто аннулируют. Приезжал наш польский коллега, два раза продлевали они. В виде исключения эти ресрусы нам выдадут», — сказал Акылбек Жапаров.