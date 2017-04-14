«Придание статуса наблюдателя в ЕАЭС Молдове — хороший сигнал для международных партнеров союза», — заявил сегодня на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, он понимает, что у ЕАЭС нет опыта предоставления статуса наблюдателя другой стране. «В этом смысле Молдова стала первопроходцем. Это новая форма сотрудничества как для страны, так и для ЕАЭС», — сказал президент Молдовы.

«Я хочу поблагодарить за то, что вы приняли принципиальное решение, согласны рассмотреть и принять решение. Это важно для всех. Это хороший сигнал для международных и потенциальных партнеров. Это важный сигнал и для Молдовы, потому что это первый шаг для более глубоких интеграционных процессов. У нас серьезные намерения. Моя позиция такая: мы будем двигаться последовательно, чтобы достичь следующего этапа интеграции с ЕАЭС. Мы понимаем, что будут трудности, будет непросто», — отметил Игорь Додон.

Напомним, сегодня президенты стран ЕАЭС одобрили заявку Молдовы на получение ею статуса наблюдателя в союзе.