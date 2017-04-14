Александр Лукашенко: Странам ЕАЭС нужно устранить внутренние барьеры

«Странам ЕАЭС нужно устранить внутренние барьеры и в 2017 году сосредоточиться именно на этом», — заявил сегодня на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, внутри союза много проблем. В 2016 году странам не удалось устранить причины снижения товарооборота. «Это основная проблема сейчас, так как ЕАЭС — это в первую очередь экономический союз», — подчеркнул глава Беларуси.

Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации. Нужно разработать комплекс первоочередных мер. В частности, ввести мораторий на принятие новых правовых актов, которые дискриминируют участников ЕАЭС. Александр Лукашенко

«Следить за этим должна ЕЭК. Необходимо заслушать на заседании доклад комиссии об изъятии барьеров и ограничений на внутреннем рынке. Этому вопросу необходимо уделить больше внимания», — отметил президент Беларуси.

«География союза расширяется. Построение единого экономического пространства находит понимание и отклик у других государств региона. Об этом говорят заявления президента Молдовы о предоставлении республике статуса наблюдателя в ЕАЭС и стремление государств создать свободную экономическую зону с ЕАЭС. Но одно дело заключить соответствующее соглашение, и совсем другое — претворить его в жизнь. Хочу отметить, что заключение соглашений о создании свободной торговли с третьими странами отвечает интересам Беларуси», — добавил он.