Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС оказывать друг другу поддержку, чтобы быстрее выйти из кризиса. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, кризис не вечен, и после спада всегда следует рост. И в ЕАЭС происходит именно так. По итогам 2016 года большинство стран союза показали экономический рост. При этом особый оптимизм, по мнению главы Казахстана, должны вызывать данные статистики на начало 2017 года.

По итогам двух месяцев 2017 года объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37 процентов, взаимной торговли — на 38 процентов.

«Недостатки недостатками, а мы показываем, что надо дальше работать. Если все барьеры и изъятия исключим, то сможем поддерживать рост до конца года. Надо закрепить ее и поддерживать экономический рост. Нам необходимо устранить преграды. Для этого Евразийской экономической комиссией уже приняты первоочередные меры, разработан перечень барьеров. Теперь нужно разработать дорожную карту, обеспечить новые экономические соглашения для расширения рынков сбыта, активизировать работу по сотрудничеству с Ираном, Сингапуром и другими странами, которые изъявили желание», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Мы должны оказывать друг другу взаимную поддержку в этот непростой период. Например, Казахстан оказывает помощь соседнему Кыргызстану. Нурсултан Назарбаев

«Мы подписали соглашение по досрочному применению унифицированного железнодорожного тарифа. Это позволило коллегам сэкономить порядка $60 миллионов. Также принято решение о предоставлении Кыргызстану финансовой помощи для адаптации к нормам ЕАЭС. Мы продолжаем взаимодействие с Кыргызстаном и по другим направлениям. Мы всегда будем положительно рассматривать возможность оказания помощи», — добавил он.