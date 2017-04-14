В Кыргызстане должны работать над снижением политических и валютных рисков

Парламент и правительство Кыргызстана должны работать над снижением политических и валютных рисков, чтобы в итоге снизить процентные ставки кредитов для крестьян. Об этом сегодня на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше заявил депутат Акылбек Жапаров.

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Напомним, на встрече обсуждался вопрос снижения процентных ставок кредитов для развития сельского хозяйства и конкретно кредита, который должен поступить от правительства Польши, в$40 миллионов.

По словам депутата, отечественные банки при установлении процентных ставок в операционные расходы закладывают политические (до 5 процентов) и валютные риски (до 5 процентов), к которым добавляется и прибыль финансовых учреждений.

«Наша страна получила страновой рейтинг. Это снизило политические и валютные риски. Как вы заметили, многие кредиты мы получаем на 25 лет, но выдаем их на 15–20 лет, чтобы иметь «страховую подушку» для оплаты кредитов», — рассказал парламентарий.

Народный избранник для снижения процентных ставок предложил поработать с каждым банком индивидуально.

«Можно внутри банка вести такую политику, чтобы их накладные расходы при кредитовании сельского хозяйства были до 3 процентов, а торговли и услуг — до 5–6 процентов, чтобы можно было перекрестно перекрыть», — сказал Акылбек Жапаров.

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В качестве примера по снижению накладных расходов для банков депутат напомнил случай с центральным офисом «Айыл Банка».

«Недавно хотели перевести его центральный офис, чтобы освободить здание для ЦИК. Хорошо, депутаты отстояли, а так ежегодно они 30 миллионов сомов выплачивали бы только за аренду, а это и есть накладыне расходы. Нужно посмотреть, чтобы в этих банках людей было не очень много, обычно в госкомпаниях они разрастаются, накладные расходы увеличиваются», — отметил парламентарий.