Армения придает важное значение работе ЕАЭС с третьими странами

Армения придает важное значение взаимодействию ЕАЭС с третьими странами и международными интеграционными объединениями. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.
«С другой стороны, это открывает новые возможности для более тесной кооперации наших стран. Предпринимаемые согласованные действия позволили в
«В Армении наблюдалась положительная динамика ВВП, оживление экономической активности в промышленном секторе, области сельского хозяйства и сфере услуг. В современных условиях мы должны сосредоточиться на реализации взаимовыгодных проектов, укреплении союза изнутри, устранении барьеров, минимизации изъятий и ограничений, увеличении степени международной вовлеченности союза. Эти цели являются взаимодополняющими и влияют на эффективность и авторитет ЕАЭС на международной арене», — подчеркнул он.
Перед странами ЕАЭС стоит задача обеспечить развитие экономики через инновации в промышленности, высокотехнологичное сельское хозяйство, возобновляемую энергетику.Серж Саргсян
Серж Саргсян добавил, что Армения придает важное значение реализации ранее достигнутых соглашений с третьими странами и международными объединениями.
«Эффективность ЕАЭС в значительной степени зависит от слаженной работы всех стран союза, ЕЭК и бизнеса. Мы ожидаем от ЕЭК предложений по решению актуальных задач, которые стоят перед союзом. Важным шагом считаем публикацию так называемой Белой книги, где зафиксировано 60 согласованных препятствий. Надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и дорожная карта со сроками их устранения», — заключил глава Армении.