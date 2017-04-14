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Экономика

Армения придает важное значение работе ЕАЭС с третьими странами

Армения придает важное значение взаимодействию ЕАЭС с третьими странами и международными интеграционными объединениями. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

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По его словам, формирование и развитие общего евразийского пространства второй год проходит в сложной экономической конъюнктуре. Все это создает определенные преграды на пути полноценного становления союза.

«С другой стороны, это открывает новые возможности для более тесной кооперации наших стран. Предпринимаемые согласованные действия позволили в какой-то степени стабилизировать ситуацию в экономической сфере через поддержку некоторых отраслей экономики. Благодаря этому наметилась тенденция к росту промышленного и сельскохозяйственного производства», — отметил Серж Саргсян.

«В Армении наблюдалась положительная динамика ВВП, оживление экономической активности в промышленном секторе, области сельского хозяйства и сфере услуг. В современных условиях мы должны сосредоточиться на реализации взаимовыгодных проектов, укреплении союза изнутри, устранении барьеров, минимизации изъятий и ограничений, увеличении степени международной вовлеченности союза. Эти цели являются взаимодополняющими и влияют на эффективность и авторитет ЕАЭС на международной арене», — подчеркнул он.

Перед странами ЕАЭС стоит задача обеспечить развитие экономики через инновации в промышленности, высокотехнологичное сельское хозяйство, возобновляемую энергетику.

Серж Саргсян

Серж Саргсян добавил, что Армения придает важное значение реализации ранее достигнутых соглашений с третьими странами и международными объединениями.

«Эффективность ЕАЭС в значительной степени зависит от слаженной работы всех стран союза, ЕЭК и бизнеса. Мы ожидаем от ЕЭК предложений по решению актуальных задач, которые стоят перед союзом. Важным шагом считаем публикацию так называемой Белой книги, где зафиксировано 60 согласованных препятствий. Надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и дорожная карта со сроками их устранения», — заключил глава Армении.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49546/
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