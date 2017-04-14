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Экономика

Дорога Бишкек — Кара-Балта: из проекта исключили участок дороги в 7 километров

Из первоначального проекта реконструкции автдороги Бишкек — Кара-Балта исключили участок дороги почти в 7 километров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

По их данным, участок Бишкек — Кара-Балта автодороги Бишкек — Ош реабилитируется в рамках проекта «Улучшение транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автомобильная дорога Бишкек — Ош, фаза 4), участок с 9-го по 61-й километр». Общая протяженность проектного участка составляет 52,5 километра. Проект финансирует Азиатский банк развития.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта подготовила консультационная компания Kocks Consult в рамках технической помощи АБР. Целью было определение экономической эффективности проекта. В ТЭО указана и предварительная стоимость проекта, основанная на результатах предварительной топографической съемки в масштабе 1:2000 и геотехнического обследования. По результатам ТЭО АБР принял решение о выделении $100 миллионов ($65 миллионов кредита и $35 миллионов гранта). При этом на гражданские работы проектом предусматривалось $92,06 миллиона.

В рамках детального проектирования, которое выполняла консультационная компания Eptisa, произведены более точная топографическая съемка в масштабе 1:1000, а также дополнительные геотехнические и другие исследования. Это позволило установить инженерную стоимость проекта. Изменения коснулись таких видов работ, как строительство подземных переходов, подпорных стенок, ограждений, труб, мостов, железобетонных лотков, съездов, установка светофоров.

По результатам детального проектирования стоимость гражданских работ составила $115,1 миллиона. Из-за дефицита в $23,06 миллиона проект пересмотрели и сократили протяженность проектного участка на 6,9 километра.

Таким образом, реабилитации будет подлежать 45,1 километра, а не 52,5, как планировалось. Из первоначального проекта исключен участок дороги от села Новопавловка до села Военно-Антоновка.

При этом по проекту уже сейчас есть профицит. Кыргызстан получил на реабилитацию дороги $100 миллионов. А победитель тендера, китайская компания China Railway № 5, готова выполнить работы за $70,24 миллиона.

Тратить сэкономленные $22 миллиона в Минтрансе считают нецелесообразным, так как в процессе строительных работ могут появиться непредвиденные дополнительные работы, что приведет к возможному увеличению первоначальной стоимости контракта.

В ведомстве заверили, что после завершения проекта в случае сохранения сэкономленных средств рассмотрят совместно с АБР вопрос об их перераспределении для выполнения строительных работ на исключенном из первоначального проекта участке. Сейчас же там ведется ямочный ремонт.

«Ширина дороги на этом отрезке составляет 23 метра, и на всем протяжении участка идет ямочный ремонт. Наиболее разрушенные участки дороги вырезаются большими картами толщиной 5 сантиметров и укладывается сплошной горячий асфальтобетон. По предварительным подсчетам, на 21 тысяче квадратных метров возможно провести ямочный ремонт», — прокомментировали в Минтрансе.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49512/
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