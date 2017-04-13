Тысячный ипотечный кредит выдали в Кыргызстане

В Кыргызстане выдали тысячный ипотечный кредит по программе «Доступное жилье». Торжественное вручение сертификата и памятных подарков прошло сегодня в Министерстве экономики.

Знаменательный кредит получила бишкекчанка Айнагуль Балбаева. Она взяла кредит на 15 лет для покупки частного дома. Теперь Айнагуль будет ежемесячно платить 33,5 тысячи сомов. Женщина говорит, что согласна на такие условия, потому что в итоге смогла купить тот дом, который ей хотелось.

Фото ИА «24.kg». Министр экономики Арзыбек Кожошев вручил сертификат Айнагуль Балбаевой

Айнагуль Балбаева в системе образования более 20 лет. Она работает медиком, психологом и преподавателем дисциплины «Здоровый образ жизни» в одном из профессиональных лицеев столицы. Кроме памятного сертификата женщина получила в подарок новый телевизор и пылесос от одного из магазинов бытовой техники.

Фото ИА «24.kg». Айнагуль Балбаевой подарили бытовую технику в честь получения тысячного ипотечного кредита

«Госипотечная компания продолжает успешную деятельность по кредитованию населения. С марта 2016 года по настоящее время выдано ипотечных займов на 1,2 миллиарда сомов. Они выдаются на приобретение готового жилья и индивидуальное строительство. В последнее время второй механизм набирает все большую популярность», — отметил министр экономики Арзыбек Кожошев.