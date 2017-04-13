Минфин Кыргызстана приостановил финансирование работы геологических организаций

С января Министерство финансов Кыргызстана приостановило бюджетное финансирование Гидроэкспедиции и Методической экспедиции. Об этом сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, Минфин требует от Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования провести тендеры на финансирование данных работ, в которых наряду с подведомственными организациями ГКПЭН могут участвовать и частные структуры.

Минфин ссылается на Закон «О государственных закупках» и постановление правительства КР «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий», в соответствии с которыми все госзакупки должны осуществляться путем конкурсов.

В 2014–1015 годах на финансирование подведомственных организаций Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам из госбюджета выделялось 35 миллионов сомов, в 2016-м финансирование сократилось на 15 миллионов.

В 2017 году финансирование будет осуществляться только по результатам тендеров. Это приведет к развалу отрасли. Эльдар Таджибаев