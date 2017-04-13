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Экономика

Минфин Кыргызстана приостановил финансирование работы геологических организаций

С января Министерство финансов Кыргызстана приостановило бюджетное финансирование Гидроэкспедиции и Методической экспедиции. Об этом сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, Минфин требует от Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования провести тендеры на финансирование данных работ, в которых наряду с подведомственными организациями ГКПЭН могут участвовать и частные структуры.

Минфин ссылается на Закон «О государственных закупках» и постановление правительства КР «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны и ликвидацией последствий стихийных бедствий», в соответствии с которыми все госзакупки должны осуществляться путем конкурсов.

В 2014–1015 годах на финансирование подведомственных организаций Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам из госбюджета выделялось 35 миллионов сомов, в 2016-м финансирование сократилось на 15 миллионов.

В 2017 году финансирование будет осуществляться только по результатам тендеров. Это приведет к развалу отрасли.

Эльдар Таджибаев

Горно-металлургический профсоюз считает, что Министерство финансов должно финансировать деятельность подведомственных организаций ГКПЭН в полном объеме.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/49405/
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