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Экономика

Технополис для швейного производства создаст около 15 тысяч рабочих мест

Создание технополиса для текстильного и швейного производства в городе Бишкеке и Чуйской области позволит создать около 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявлено на рабочем совещании под председательством премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава кабмина отметил, что практически решен вопрос с выделением производственного участка под технополис.

В общем объеме промышленности страны удельный вес текстильного и швейного производства составляет более 3 процентов. В отрасли работают более 150 тысяч человек.

Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что продукция со знаком «Произведено в Кыргызстане» за свое высокое качество и доступную цену прочно заняла свою нишу на рынках соседних государств и приобрела высокий спрос.

Напомним, в октябре 2016 года правительство поддержало инициативу «Легпрома» о реализации инвестиционного проекта «Технополис для текстильного и швейного производства».
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45978/
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