Стало известно, кто мешал строить Верхненарынский каскад ГЭС в Кыргызстане

Эксперт Расул Умбеталиев рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», кто препятствовал строительству Верхненарынского каскада ГЭС в Кыргызстане.

По его словам, председатель правления ЗАО «Верхненарынские ГЭС» Игорь Горбенко написал письмо тогдашнему министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву, что заместитель министра энергетики Айбек Калиев мешает строить каскад и не представляет отчетность.

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К слову отметим, в настоящее время Айбек Калиев возглавляет Национальный энергохолдинг.

Счетная палата и Генеральная прокуратура не могут проверить ЗАО, так как использованы деньги России. «Теперь Айбек Калиев хочет потратить $2 миллиона на международный аудит. Это нецелевое использование бюджетных средств. Российская сторона выиграет арбитраж, так как Кыргызстан по соглашению обязан вернуть заемные деньги», — сказал Расул Умбеталиев.

Российская сторона настаивает на возмещении $37 миллионов, затраченных на строительство каскада. Компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на независимом аудите.