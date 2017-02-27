Стало известно, кто мешал строить Верхненарынский каскад ГЭС в Кыргызстане

Эксперт Расул Умбеталиев рассказал на
По его словам, председатель правления
К слову отметим, в настоящее время Айбек Калиев возглавляет Национальный энергохолдинг.
Счетная палата и Генеральная прокуратура не могут проверить ЗАО, так как использованы деньги России. «Теперь Айбек Калиев хочет потратить $2 миллиона на международный аудит. Это нецелевое использование бюджетных средств. Российская сторона выиграет арбитраж, так как Кыргызстан по соглашению обязан вернуть заемные деньги», — сказал Расул Умбеталиев.
Российская сторона настаивает на возмещении $37 миллионов, затраченных на строительство каскада. Компания намерена взыскать деньги через арбитраж. Кыргызстан не отказывается вернуть их, но настаивает на независимом аудите.