Золото остается основным экспортным товаром Кыргызстана, а Швейцария — главным его покупателем. На эту европейскую страну приходится 42 процента от всего объема экспорта Кыргызстана, сообщается на сайте Минэкономики КР.

По данным ведомства, всего Кыргызстан осуществляет поставки более чем в 80 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основную долю в формировании экспортных рынков составляют несколько стран.

Поставки продукции кыргызских предприятий в эти страны составили более 92 процентов всего объема экспорта республики. Основными торговыми партнерами КР в объеме экспорта без учета золота являются страны ЕАЭС — около 50 процентов.

Основной статьей в товарной структуре экспорта Кыргызстана являются драгоценные металлы, в том числе золото, доля которых в общем объеме экспорта составляет около 45,4 процента. Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в общем объеме экспорта — более 12 процентов, продукции легкой и текстильной промышленности — 11 процентов, продукции машиностроения — 11,2 процента.

Поставки золота в прошлом году увеличились на 5,4 процента, руд и концентратов драгоценных металлов, шлаков и золы — в 7,7 раза, овощей — на 36,1 процента, угля — на 29,2 процента, стекла и изделий из него — на 27,4 процента.

Вместе с тем в Минэкономике подчеркивают, что сырьевая направленность кыргызского экспорта, неразвитость перерабатывающей промышленности — важнейшие проблемы в его развитии.