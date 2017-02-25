10:54
+2
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Экономика

Самый экспортный товар Кыргызстана — золото

Золото остается основным экспортным товаром Кыргызстана, а Швейцария — главным его покупателем. На эту европейскую страну приходится 42 процента от всего объема экспорта Кыргызстана, сообщается на сайте Минэкономики КР.

По данным ведомства, всего Кыргызстан осуществляет поставки более чем в 80 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основную долю в формировании экспортных рынков составляют несколько стран.

Поставки продукции кыргызских предприятий в эти страны составили более 92 процентов всего объема экспорта республики. Основными торговыми партнерами КР в объеме экспорта без учета золота являются страны ЕАЭС — около 50 процентов.

Основной статьей в товарной структуре экспорта Кыргызстана являются драгоценные металлы, в том числе золото, доля которых в общем объеме экспорта составляет около 45,4 процента. Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в общем объеме экспорта — более 12 процентов, продукции легкой и текстильной промышленности — 11 процентов, продукции машиностроения — 11,2 процента.

Поставки золота в прошлом году увеличились на 5,4 процента, руд и концентратов драгоценных металлов, шлаков и золы — в 7,7 раза, овощей — на 36,1 процента, угля — на 29,2 процента, стекла и изделий из него — на 27,4 процента.

Вместе с тем в Минэкономике подчеркивают, что сырьевая направленность кыргызского экспорта, неразвитость перерабатывающей промышленности — важнейшие проблемы в его развитии.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45863/
просмотров: 43
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан меняет условия льготного кредитования в пользу экпорта
Основной экспортный рынок Кыргызстана — Швейцария
Чиновники показали, какую площадь в заповеднике занимает месторождение Ирисай
Месторождение золота Ирисай вновь выставили на аукцион
Чтобы экспортировать больше мяса, Кыргызстану нужны 45 мобильных убойных цехов
Кыргызстан сможет поставлять в Россию больше мясной и молочной продукции
150 тонн мяса из Кыргызстана за полгода экспортировано в Иран
Импорт золотых слитков остался в Кыргызстане налогооблагаемым
Экспорт товаров из Украины в Кыргызстан и Казахстан стал дороже
Кыргызстан научат экспорту товаров на европейский рынок
Популярные новости
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта: укатали в&nbsp;лобби Дорога Бишкек — Кара-Балта: укатали в лобби
Кыргызстан приостановил ввоз мясной продукции из&nbsp;Китая Кыргызстан приостановил ввоз мясной продукции из Китая
Кыргызстан не&nbsp;должен платить Валерию Белоконю компенсацию в&nbsp;$16,5&nbsp;миллиона Кыргызстан не должен платить Валерию Белоконю компенсацию в $16,5 миллиона
В&nbsp;Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки PONY EXPRESS В Кыргызстане открылась крупная компания экспресс-доставки PONY EXPRESS
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»