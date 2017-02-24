Кыргызстан меняет условия льготного кредитования в пользу экпорта

Правительство Кыргызстана меняет условия льготного кредитования, чтобы экспортеры могли получить больше поддержки. Об этом сегодня на заседании заявил глава кабмина Сооронбай Жээнбеков.

По его данным, по сравнению с 2015 годом объем экспорта вырос на 5,1 процента. При этом внешнеторговый оборот сократился за счет снижения импортных поставок на 20 процентов. В кабмине считают это хорошим показателем, ведь объем экспорта в страны союза вырос на 4,6 процента. Поставки в страны Европейского союза возросли на 44 процента.

«У нас есть большие возможности. Надо разработать и довести до ума программу по поддержке экспорта. Этот вопрос много раз поднимался. Мы должны сами создавать условия для развития экспортно ориентированных предприятий. Надо разработать государственную систему стандартизации и сертификации, чтобы она соответствовала международным стандартам», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что 12 августа 2017 года вступают в силу девять технических регламентов Евразийского экономического союза по продовольственной безопасности. До этого времени глава правительства поручил провести широкомасштабную информационную кампанию. Коснулся Сооронбай Жээнбеков и программы льготного кредитования.

На сегодня 80 процентов всех льготных кредитов выдаются на сферу животноводства, 10 процентов — на растениеводство и 10 процентов — на переработку продукции.

С 2017 года правительство планирует отходить от этой системы. В этом году упор планируется сделать на экспортно ориентированные предприятия. Они смогут получить льготные кредиты под шесть процентов годовых сроком на три года. В кабмине рассчитывают, что около 20 процентов всех кредитов будет именно для таких предприятий.

«Надо создавать логистические центры, модернизировать лаборатории. Мы должны работать над тем, чтобы сделать нашу систему ветеринарного контроля эквивалентной нормам ЕАЭС. Госфитосанинспекции предстоит провести большую работу. Руководители органов местного самоуправления на местах должны им помогать. Это работа для будущего», — заключил Сооронбай Жээнбеков.