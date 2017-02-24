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Экономика

В Кыргызстане создадут рекламные ролики для продвижения каждой отрасли

В Кыргызстане для продвижения каждой отрасли производства на международные рынки создадут рекламные ролики. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, созданные для продвижения туризма ролики дали результат. В Кыргызстан стали приезжать иностранцы, чтобы просто подышать чистым, горным воздухом. Страну узнали в мире благодаря рекламе и проведению II Всемирных игр кочевников.

«В течение месяца нужно разработать рекламные ролики для продвижения наших товаров на мировые рынки. Сегодня работает группа «Покупай кыргызское». Там есть данные обо всех наших предприятиях. Надо поддерживать такие порталы. Там должна быть информация о том, чем мы можем помочь бизнесу, какие есть правила», — заявил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45792/
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