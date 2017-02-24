По итогам 2016 года основным экспортным рынком Кыргызстана назвали Швейцарию. Это связано с поставками золота, заявил сегодня на заседании правительства заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров.

По его словам, в последние годы наблюдается замедление роста объемов внешней торговли. Сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса. В итоге внешнеторговый оборот страны за 2016 год, по предварительным данным, составил $5,4 миллиарда и по сравнению с 2015 годом сократился на 1,4 процента.

Экспортные поставки увеличились на 5,1 процента, составив $1,544 миллиарда.

Это связано с ростом вывоза товаров в страны ЕАЭС на 4,3 процента и в третьи страны — на 5,3 процента. Без учета золота экспорт товаров увеличился на 4,8 процента и составил $843,1 миллиона.

«Кыргызстан экспортирует товары в более чем 80 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основную долю в формировании экспортных рынков составляют Швейцария (42 процента), Казахстан (17,8 процента), Россия (9 процентов), Узбекистан (8,1 процента), Турция, ОАЭ, Китай и Великобритания. Поставки продукции кыргызских предприятий в эти страны составили более 92 процентов всего объема экспорта республики», — рассказал Эльдар Абакиров.

Чиновник отметил, что рост экспорта в Кыргызстане ограничивают медленные темпы реформирования системы технического регулирования, технологическое отставание, неразвитая логистическая инфраструктура, недостаточное финансирование экспорта, процедур сертификации и модернизации экспортно ориентированных предприятий.

При этом приоритетными экспортными сферами кабмин считает туризм, плодовоовощную продукцию, мясную продукцию, текстильную и швейную отрасль, бутилированную воду.