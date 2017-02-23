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Экономика

Информацию правительства Кыргызстана Валерий Белоконь назвал лживой

Долг правительства Кыргызстана перед Валерием Белоконем вырос на $1,5 миллиона. Сообщение правительства Кыргызстана о том, что суд Парижа якобы отменил решение международного арбитража в пользу Валерия Белоконя, лживое. Об этом сообщает АО «Белоконь холдинг».

«Международное арбитражное решение не подлежит обжалованию. Долг правительства Кыргызстана перед Валерием Белоконем в течение двух лет с момента провозглашения международного арбитражного решения по делу экспроприации «Манас Банка» вырос на $1,5 миллиона и достигает $17,78 миллионов», — говорится в пресс-релизе.

По мнению руководства компании, правительство Кыргызстана из бюджета тратит миллионы долларов на юридические услуги, чтобы на время отложить выплату долга.

«Правительство Кыргызстана лжет и пытается выдать желаемое за действительное», — говорится в пресс-релизе АО «Белоконь холдинг».

Первая инстанция суда Франции признала, что имущество Кыргызстана не подлежит отчуждению на территории Франции в пользу Валерия Белоконя. У Кыргызстана во Франции нет активов, с которых можно было бы взыскать долг.

Между тем, суд Англии признал это международное арбитражное решение выполнимым в Великобритании без каких-либо возражений со стороны Кыргызстана.

«Пренебрежение Кыргызстана в отношении принятия арбитражного решения в стране, где Кыргызстану не нужно бояться взыскания долга, еще раз показывает, что выдвинутые им возражения во Франции относительно арбитражного решения не являются обоснованными фактами, а приурочены к цели не выплачивать установленную арбитражным решением компенсацию Валерию Белоконю», — заявляют в холдинге латвийского бизнесмена.

В октябре 2014 года международный третейский суд в Париже вынес решение: правительству Кыргызстана необходимо выплатить гражданину Латвии Валерию Белоконю $16,5 миллионов за незаконную экспроприацию «Манас Банка». Правительство Кыргызстана своевременно не выполнило международное арбитражное решение, и поэтому долг этой страны перед В.алерием Белоконем с каждым днем растет, считают в холдинге.

Накануне правительство КР сообщило о том, что апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Валерия Белоконя арбитражное решение на $16,5 миллиона на основании того, что ЗАО «Манас Банк» занималось отмыванием преступных доходов.

В августе 2011 года на основании латвийско-кыргызского соглашения о взаимной защите инвестиций единственный акционер «Манас Банка» Валерий Белоконь обратился в международный арбитраж в Париже с требованием о взыскании с Кыргызстана компенсации за «экспроприацию» банка. В октябре 2014 года международный арбитраж вынес решение, которым обязал КР выплатить $16,5 миллиона компенсации, а также оплатить юридические расходы Белоконя и проценты на эти суммы.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45749/
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