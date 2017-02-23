Информацию правительства Кыргызстана Валерий Белоконь назвал лживой

Долг правительства Кыргызстана перед Валерием Белоконем вырос на $1,5 миллиона. Сообщение правительства Кыргызстана о том, что суд Парижа якобы отменил решение международного арбитража в пользу Валерия Белоконя, лживое. Об этом сообщает
«Международное арбитражное решение не подлежит обжалованию. Долг правительства Кыргызстана перед Валерием Белоконем в течение двух лет с момента провозглашения международного арбитражного решения по делу экспроприации «Манас Банка» вырос на $1,5 миллиона и достигает $17,78 миллионов», — говорится в
По мнению руководства компании, правительство Кыргызстана из бюджета тратит миллионы долларов на юридические услуги, чтобы на время отложить выплату долга.
Первая инстанция суда Франции признала, что имущество Кыргызстана не подлежит отчуждению на территории Франции в пользу Валерия Белоконя. У Кыргызстана во Франции нет активов, с которых можно было бы взыскать долг.
Между тем, суд Англии признал это международное арбитражное решение выполнимым в Великобритании без
«Пренебрежение Кыргызстана в отношении принятия арбитражного решения в стране, где Кыргызстану не нужно бояться взыскания долга, еще раз показывает, что выдвинутые им возражения во Франции относительно арбитражного решения не являются обоснованными фактами, а приурочены к цели не выплачивать установленную арбитражным решением компенсацию Валерию Белоконю», — заявляют в холдинге латвийского бизнесмена.
В октябре 2014 года международный третейский суд в Париже вынес решение: правительству Кыргызстана необходимо выплатить гражданину Латвии Валерию Белоконю $16,5 миллионов за незаконную экспроприацию «Манас Банка». Правительство Кыргызстана своевременно не выполнило международное арбитражное решение, и поэтому долг этой страны перед В.алерием Белоконем с каждым днем растет, считают в холдинге.
Накануне правительство КР сообщило о том, что апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Валерия Белоконя арбитражное решение на $16,5 миллиона на основании того, что ЗАО «Манас Банк» занималось отмыванием преступных доходов.