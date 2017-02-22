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Экономика

Кыргызстан не должен платить Валерию Белоконю компенсацию в $16,5 миллиона

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Валерия Белоконя арбитражное решение на $16,5 миллиона на основании того, что ЗАО «Манас Банк» занималось отмыванием преступных доходов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В 2010 году Национальный банк Кыргызстана ввел в «Манас Банке» режим временного управления из-за совершения крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии ЗАО «Манас Банк» обанкротилось.

В августе 2011 года на основании латвийско-кыргызского соглашения о взаимной защите инвестиций единственный акционер»Манас Банка» Валерий Белоконь обратился в международный арбитраж в Париже с требованием о взыскании с Кыргызстана компенсации за «экспроприацию» банка.

В октябре 2014 года международный арбитраж вынес решение, которым обязал КР выплатить $16,5 миллиона компенсации, а также оплатить юридические расходы Белоконя и проценты на эти суммы.

Кыргызстан 22 января 2015 года обратился в суд с требованием отменить указанное решение на основании нарушения им французского международного публичного порядка, а именно: решение присуждало в пользу Валерия Белоконя компенсацию за бизнес, который по существу являлся преступным предприятием, занимавшимся отмыванием преступных доходов.

Накануне Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Белоконя арбитражное решение. Суд взыскал с него 300 евро юридических расходов.

Суд установил, что общий оборот операций в «Манас Банке» составил $5,2 миллиарда - больше, чем валовый национальный продукт КР в 2008 году.

«Банк Инсан» (который впоследствии переименовали в «Манас Банк». — Прим. «ИА 24.kg») приобретен Белоконем, чтобы развить практику отмывания преступных доходов в государстве, в котором его привилегированные отношения «с имущими экономической властью» обеспечили бы отсутствие реального контроля его деятельности, практику, которая не могла процветать в менее благоприятных условиях в Латвии.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45748/
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