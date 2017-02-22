Декларации сдали 56,4 тысячи налогоплательщиков Кыргызстана

На сегодня Единую налоговую декларацию представили 56 тысяч 418 налогоплательщиков, в том числе 14 тысяч 180 организаций, 31 тысяча 536 индивидуальных предпринимателей и 10 тысяч 702 физических лица. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Отмечается, что всего зарегистрировано 897 тысяч субъектов, подпадающих под сдачу деклараций. В прошлом году отчитались 389 тысяч налогоплательщиков.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен штраф в размере 2 тысяч сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов — для юридических лиц.

Юридические лица до 1 марта, а физические — до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.