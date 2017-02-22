Тендер на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта почти завершен. Однако страсти вокруг дороги не утихают. Надежда на то, что в итоге страна получит качественную трассу, тает.

Риски есть, но банк настаивает

Кыргызстан (не без давления) практически определился с победителем тендера на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта . Скорее всего, им станет китайская компания China Railway № 5.

Здравый смысл и скандал вокруг строительства дороги Балыкчи — Корумду заставили членов тендерной комиссии внимательнее отнестись к предостережениям экспертов. Чиновники отклонили заявку China Railway № 5. Победителем предложили признать азербайджанскую компанию Azvirt.

Однако донор проекта — Азиатский банк развития — не дал Кыргызстану самому определить победителя тендера. АБР упорно настаивал на кандидатуре China Railway № 5, и Минтранс покорно согласился.

«Комиссия опасалась неисполнения проекта из-за его слишком низкой стоимости. Были предположения, что так China Railway № 5 просто пыталась выиграть тендер, а потом планировала увеличить стоимость проекта. АБР настоял на признании победителем именно China Railway № 5. Минтрансу осталось лишь провести с претендентом переговоры, чтобы снизить риски проекта. Рабочей группе по переговорам удалось это сделать», — признал давление со стороны АБР недавно назначенный министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

В режиме секретности

Процесс контрактных переговоров проходил в закрытом режиме. Как и весь тендер. Однако ИА «24.kg» стали известны некоторые любопытные детали, о которых чиновники предпочитают молчать.

Так, Минтранс неоднократно говорил, что слишком низкие цены по отдельным статьям расходов могут в итоге привести к срыву проекта. China Railway № 5 пообещала, что проблем не будет.

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Еще бы, ведь расходы на зарплату рассчитаны, исходя из среднего значения в 9 тысяч 152 сома. Однако фактически на январь 2016 года цифра составила 11 тысяч 790 сомов. А это выгодная позиция. Зачем платить рабочим больше, когда на них можно сэкономить?

Минтранс гордится, что по соглашению 80 процентов рабочих будут гражданами Кыргызстана и лишь 20 процентов — иностранными. Подобный пункт прописан в дополнительном соглашении к договору. Правда, есть там и еще одно дополнение.

Управляющий и инженерный персонал по проекту набирается из расчета 60 процентов иностранных специалистов и 40 процентов местных. А для высокоспециализированного персонала ограничений и вовсе нет.

А цены-то сомнительные

Изначальные цены по отдельным видам работ, товаров и услуг компания предложила в свою пользу. Представленные China Railway № 5 базовые цены не соответствуют действительности.

Если говорить о ценах на импортное сырье, они оказались завышены в разы. Например, по нефтяному битуму указывается изменение цены на уровне 63 процентов за 2016 год. Однако, по данным Комитета по статистике Казахстана, изменение составило лишь 3,2 процента.

Подсчеты специалистов на основании данных из официальных источников показали, что эскалация цен по проекту составляет $4,9 миллиона. А по данным China Railway № 5, корректировка увеличивает стоимость проекта аж на $17,7 миллиона!

Таким образом, фальсификация данных может нанести ущерб в $12,8 миллиона. А в процессе исполнения контракта сумма может еще возрасти. Правда, в Минтрансе заявляют, что такого не будет. Официальная стоимость проекта после принятия China Railway № 5 арифметических ошибок утверждена в $70,3 миллиона.

При этом выясняется, что проект все же немного изменили. Из-за нехватки средств работы начнутся не с девятого километра, а с 15-го .

Ни дороги, ни ответственности

Единственное, чего удалось добиться Минтрансу после поднявшегося скандала, — увеличить банковскую гарантию по проекту до 20 процентов от стоимости.

Правда, при срыве проекта гарантия не позволит завершить проект в срок. Не хватит финансов. Об этом же несколько месяцев назад говорили и депутаты парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Правда, их никто не услышал. Или не захотел?

«Мы создавали депутатскую комиссию по этому вопросу. Но я не вижу, чтобы наше решение исполнено. Кто ответит, если проект сорвется? Правительство у нас каждый год меняется, должна быть персональная ответственность. А то потом придет на ваше место новый министр и скажет: ну извините, не получилось. Азиатский банк развития и тендерная комиссия тоже не несут ответственности», — возмущались депутаты ЖК.

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Депутаты правы. Детальное изучение проекта показывает, что в случае чего спросить не с кого. А вот платить придется всей стране. Ведь средства, которыми так щедро распоряжается Азиатский банк развития, — кредит.

Протокол контрактных переговоров подписан. Теперь China Railway № 5 должна в течение 28 дней, то есть до конца марта, внести банковскую гарантию в банк КНР, у которого есть корреспондентский счет в Кыргызстане. Проверять, насколько все честно, открыто, законно и соответствует правилам, будет Министерство финансов.

Если все сложится так, как хотят China Railway № 5 и донор проекта АБР, то работы начнутся в конце апреля. Сначала компания будет около месяца изучать реальное состояние трассы, а потом займется ремонтом.

Продлится веселая история целых 2,5 года. И все это время ездить мы будем по разбитой дороге, дыша пылью и грязью. И хорошо, если в итоге получим качественную трассу. Но надежды на это с каждым днем все меньше.