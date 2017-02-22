Энергетики Кыргызстана разъяснили, как производится расчет оплаты за свет

ОАО «Северэлектро» разъяснило, как производится расчет оплаты за электроэнергию в Кыргызстане.

В зависимости от графика снятия показаний прибора учета у конкретного абонента расчетный период может быть больше или меньше календарного месяца.

Предстоящий расчетный период с конца января по конец февраля составит 28 дней. Расчет ежемесячных объемов потребления электроэнергии по социальной норме производится исходя из среднесуточного потребления абонента, которое составляет 23,0137 киловатт-часа :

700 кВт/ч * 12 месяцев = 8 тысяч 400 кВтч / 365 дней = 23,0137 кВт/ч.

К примеру, умножив среднесуточное потребление абонента в объеме 23,0137 киловатт-часа на 28 дней, получается социально гарантированный объем электроэнергии, который будет рассчитан по тарифу 0,7 сома.

23,0137 кВт/ч * 28 дней = 644,3836 кВт/ч.

Сумму оплаты за потребленную электроэнергию можно рассчитать на сайте ОАО «Северэлектро» с помощью онлайн-сервиса «Калькулятор». Для расчета стоимости потребленной электроэнергии абоненту достаточно заполнить необходимые графы и нажать функцию «рассчитать».

Следует отметить, что в последнее время участились жалобы на некорректную работу автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии. Кроме того, абоненты жалуются, что производятся неверные расчеты по социальной норме.