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Экономика

До конца февраля налоговые декларации в Кыргызстане будут принимать до полуночи

Государственная налоговая служба Кыргызстана до конца февраля будет принимать Единую налоговую декларацию до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

До 28 февраля, включая праздничные и выходные дни, прием деклараций будет осуществляться во всех налоговых органах с 9 часов утра до полуночи. Юридические лица до 1 марта, а физические лица до 1 апреля должны отчитаться о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.

Отмечается, что налоговые органы страны начали работать в особом режиме. Дежурства установлены для полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам в предоставлении декларации. Те, кто не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее по окончании рабочего дня, после 18.00.

До 1 марта декларацию обязаны представить организации, крестьянские и фермерские хозяйства, иностранные компании, работающие в Кыргызстане с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие транспорт, жилье или земельный участок, крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов — для юридических лиц.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45653/
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