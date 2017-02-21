Чтобы экспортировать больше мяса, Кыргызстану нужны 45 мобильных убойных цехов

Кыргызстану надо создать 45 мобильных убойных цехов, чтобы обеспечить планируемые крупные объемы производства и экспорта мяса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики страны Данияр Иманалиев.

По его словам, правительство сейчас разрабатывает механизм по льготному кредитованию эспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий.

Кроме того, Кыргызстан нуждается в буферной инфраструктуре по сбору, логистике и транзиту товаров и запуске индустриально-промышленных зон.

Чтобы обеспечить планируемые объемы производства мяса и его экспорт, надо создать 5 региональных и два международных логистических центра.

«Кроме того, для поддержки предпринимателей мы планируем внедрить в республике инструмент финансирования под залог складских расписок. Если фермеры будут хранить урожай в специальных местах по всем требованиям техрегламентов, эту продукцию можно будет заложить в банке для получения краткосрочного кредита», — отметил Данияр Иманалиев.