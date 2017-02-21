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Экономика

Правительство Кыргызстана будет финансировать стартапы

Правительство Кыргызстана разрабатывает дорожную карту по поддержке бизнеса. В рамках программы рассматривается возможность финансирования стартапов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

По его словам, программа предусматривает создание дополнительных финансовых инструментов, чтобы бизнесмены получили больше поддержки. Кроме того, правительство собирается заняться и консультированием предпринимателей.

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Могут внести изменения и в программу финансирования сельского хозяйства. В частности, льготное кредитования будут предоставлять для приобретения конкретных видов животных или растений.

«На сегодня рынок страхования экспортных поставок сельхозпродукции крайне слабо развит. В кабинете министров рассматривают возможность поддержки этого направления. Российско-Кыргызский фонд развития планирует запуск кредитной линии для финансирования оборотных средств. Но это только по его проектам», — рассказал Данияр Иманалиев.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45609/
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