Правительство Кыргызстана будет финансировать стартапы

Правительство Кыргызстана разрабатывает дорожную карту по поддержке бизнеса. В рамках программы рассматривается возможность финансирования стартапов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

По его словам, программа предусматривает создание дополнительных финансовых инструментов, чтобы бизнесмены получили больше поддержки. Кроме того, правительство собирается заняться и консультированием предпринимателей.

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Могут внести изменения и в программу финансирования сельского хозяйства. В частности, льготное кредитования будут предоставлять для приобретения конкретных видов животных или растений.