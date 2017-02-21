Правительство Кыргызстана будет финансировать стартапы

Правительство Кыргызстана разрабатывает дорожную карту по поддержке бизнеса. В рамках программы рассматривается возможность финансирования стартапов. Об этом сегодня на
По его словам, программа предусматривает создание дополнительных финансовых инструментов, чтобы бизнесмены получили больше поддержки. Кроме того, правительство собирается заняться и консультированием предпринимателей.
Могут внести изменения и в программу финансирования сельского хозяйства. В частности, льготное кредитования будут предоставлять для приобретения конкретных видов животных или растений.
«На сегодня рынок страхования экспортных поставок сельхозпродукции крайне слабо развит. В кабинете министров рассматривают возможность поддержки этого направления.