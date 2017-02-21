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Экономика

Гарантийный фонд выдал гарантий по кредитам на 11 миллионов сомов

За четыре месяца созданный в Кыргызстане Гарантийный фонд выдал бизнесменам 16 гарантий на 11 миллионов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

По его словам, на сегодня одним из самых проблематичных и нерешенных вопросов является недостаточное обеспечение кредитов залогом. Около 40–50 процентов заявок бизнесменов коммерческие банки отклоняют из-за недостатка в залоговом обеспечении. Самая сложная ситуация — в регионах.

Залоговое обеспечение покрывается полностью только в городах Бишкек и Ош. В регионах цена залога низкая, и ее недостаточно для получения кредита.

«В рамках антикризисных мер в 2016 году правительство создало Гарантийный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса. Он создан в короткие сроки и сегодня полноценно работает», — рассказал Данияр Иманалиев.

Капитал ГФ составляет 282 миллиона сомов. Из них 1 миллион сомов выделен из бюджета, а 210 миллионов сомов — грант Азиатского банка развития. Фонд дает гарантию под 1,5 процента от суммы, а с 1 марта 2017 года — под 2,5 процента.

Приоритетным сферами для поддержки названы производство и переработка сельхозпродукции, мясной кластер, мясомолочная отрасль, рыбное хозяйство, швейная и текстильная отрасль, производство строительных материалов, развитие туризма, экспорт медицинских услуг и транспортно-логистические услуги.

Кроме того, использовать возможности Гарантийного фонда планируется при реализации программы кабмина по поддержке экспортно ориентиованных и импортозамещающих производств.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45608/
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